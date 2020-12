Điểm khác biệt giữa thẻ Bảo hiểm y tế mới so với thẻ cũ

Mới đây, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành quyết định về việc ban hành mẫu thẻ BHYT để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2021, thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Mặt trước mẫu thẻ BHYT mới. Ảnh: BHXH Việt Nam

So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh như: nhỏ gọn; được ép plastic ngay sau khi in; thay đổi kiểu chữ in rõ nét, dễ đọc.

Đặc biệt, mặt sau của thẻ đã thay đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ hiện hành để người tham gia tiện tra cứu thông tin sử dụng thẻ…

Mẫu thẻ BHYT mới là một giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam, tạo được nhiều thuận lợi cho người tham gia, cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH.

Đối với người tham gia, mã số thẻ BHYT mới là 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện nay). Mục đích của việc này là để giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia BHYT.

Mặt sau mẫu thẻ BHYT mới. Ảnh: BHXH Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ 1/4/2021, cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc sẽ điều chỉnh kết nối với cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo 10 ký tự mã số bảo hiểm in trên thẻ, thay cho mã số 15 ký tự trước đây. Đây sẽ là bộ mã số duy nhất để quản lý hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đối với thẻ hiện hành còn hạn sau tháng 4/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thẻ cũ còn hạn sẽ tiếp tục được sử dụng. Nếu cần biết rõ hơn, người dân có thể tra cứu thông tin trên cổng tiếp nhận dữ liệu.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện có khoảng 90% dân số Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế.

Hương Ly (tổng hợp)