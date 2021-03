Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, sáng 29/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội. Nêu ý kiến tại hội trường, ĐBQH (Nguyễn Anh Trí – đoàn Hà Nội) cho biết, những thành công của nước ta trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã tạo ra những giá trị lớn dù có nhiều khó khăn như dịch bệnh xảy ra triền miên, thiên tai, bão lũ… ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đất nước.



Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí bày tỏ sự tự hào: "Là một người dân giống như bao người dân khác, chúng tôi luôn tự hào là một người dân đang sống tại đất nước mình".

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí, trong nhiệm kỳ qua, các Bộ, Ngành đã hết mình làm cho nhân dân như: Bộ Nông nghiệp đã rũ bùn đứng dậy chói lọi; Bộ Y tế kiên cường chống dịch COVID-19; Bộ LĐTB&XH luôn quan tâm đến đời sống, an sinh của nhân dân; Bộ Công an kiên quyết bảo vệ bình an nhân dân đất nước trong tình hình mới; Bộ Quốc phòng làm hết mình vì hòa bình… Có thể thấy Chính phủ đã làm hết sức mình trong một nhiệm kỳ vừa qua. Chính phủ luôn trăn trở với nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước luôn vì dân giàu – nước mạnh, giúp cho nhân dân chiến thắng được dịch bệnh.

Theo đại biểu, thành công của Việt Nam đã thể hiện suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thể hiện qua tinh thần đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực: "Tôi lấy ví dụ gần nhất đó là công cuộc chống dịch COVID-19, có thể nói mỗi lần dịch COVID-19 bùng phát như ở Hải Dương là có hàng nghìn thầy thuốc khắp nơi xông vào vùng dịch; Hàng nghìn chiến sĩ công an vòng trong vòng ngoài giúp dân phòng, chống dịch; Hàng nghìn chiến sĩ bộ đội nơi biên cương ngăn chặn người nhập cảnh trái phép…".





ĐBQH Nguyễn Anh Trí - đoàn Hà Nội.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho rằng, bên cạnh những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch trực tiếp còn có hàng triệu người dân cùng chung tay, giúp sức chống dịch bằng nhiều hình thức khác nhau.

"Tinh thần chống dịch như chống giặc không phải là khẩu hiệu mà thể hiện bằng là việc làm đồng tâm, hiệp lực. Tinh thần đó đã có ở người dân hàng nghìn năm nay, bởi nhờ tinh thần đó mà chúng ta chiến thắng được giặc ngoại xâm. Nhờ tinh thần đó mà Việt Nam tự lực, làm nên kỳ tích trong việc chống dịch COVID-19 khiến bạn bè quốc tế nể phục tinh thần", ĐBQH Nguyễn Anh Trí nói.

Trước nghị trường, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, công thức "5K" và vaccine do Chính phủ đề ra đúng và hợp lý, có thể coi công thức "5K" là sáng tạo của Việt Nam, cũng nhờ những sáng tạo mà Việt Nam đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Hiện nay, Việt Nam kiên định công thức "5K" và vaccine trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Phải dùng "5K" để ngăn chặn ngay sự lây lan của dịch bệnh, dùng vaccine để chủ động tạo sự miễn dịch trong cộng đồng, từ đó hi vọng ngăn chặn dịch nhanh và bền vững", đại biểu nói.

Cuối cùng, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cũng có một số ý kiến trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19: "Cần triển khai nhanh hơn, mạnh hơn nữa việc tiêm chủng, trên thế giới có một số nước đang ngăn chặn dịch do họ tiêm chủng được vaccine nhiều hơn cho nhân dân. Tôi được biết cần thận trọng bởi đây là vaccine rất mới, nhưng thận trọng không có nghĩa là chậm, cần thận trọng nhưng nhanh nhất có thể. Cần tìm cho ra loại vaccine an toàn nhất, cách triển khai hợp lý nhất".

Để việc tiêm chủng vaccine nhanh và đạt hiệu quả cao, sớm chấm dứt dịch COVID-19 cần sự chung tay của toàn xã hội, đại biểu Trí đề xuất: "Việt nam có nguồn lực còn hạn chế nên rất cần sự đóng góp của xã hội như: các tập đoàn, các công ty, tỉnh thành, bệnh viện, tư nhân, thậm chí từng gia đình vào cuộc trong chiến dịch tiêm chủng vaccine này".

Lê Bảo