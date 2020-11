Con thứ 2 vừa đầy tháng, người phụ nữ mới 24 tuổi vào viện gấp vì bệnh lý tĩnh mạch đe doạ tính mạng

Theo BS Tiên, bệnh hay gặp ở nữ giới hơn do đây là đối tượng hay đi giày cao gót, mặc đồ bó, làm công việc đứng nhiều và đặc biệt, phụ nữ phải trải qua quá trình sinh nở. Trong một chương trình khảo sát ở một số trường học do Bệnh viện phối hợp thực hiện cho thấy tỷ lệ giáo viên mắc bệnh lý giãn tĩnh mạch cao hơn so với tỷ lệ chung của cộng đồng, khoảng 20-30%.