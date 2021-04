Chuẩn bị phương án đầu tư nếu Việt Nam thử nghiệm thành công vaccine COVID-19

Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát người nhập cảnh trong khi đợi chính sách về "hộ chiếu vaccine" trước tình hình dịch bệnh trên thế giới đang tăng trở lại.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh của các nước trên thế giới cũng như một số nước chung biên giới với Việt Nam như Thái Lan, Campuchia… diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Việt Nam. Do đó, đại diện Bộ Công an đề xuất siết chặt công tác xuất nhập cảnh với 2 đối tượng: Nhập cảnh hợp pháp (trong đó, chú ý việc xác nhận, xác thực đối tượng nhập cảnh của các doanh nghiệp); đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp qua đường mòn, lối mở, đường biên…; xử lý hình sự tất cả trường hợp phát hiện nhập cảnh trái phép.