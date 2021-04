Cấp bổ sung 10.650 liều vaccine COVID-19 cho 5 tỉnh miền Nam

Theo đó, Bộ Y tế điều chỉnh phân bổ vaccine của AstraZeneca đợt 2 đối với số lượng 80.000 liều cấp cho quân đội. Cụ thể, Bộ Y tế cấp 35.000 liều vaccine cho quân đội để tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý; cấp 34.350 liều cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 44 tỉnh, thành phố, trong đó các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc là 15.450 liều, các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là 8.200 liều, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên là 3.450 liều, các tỉnh thuộc khu vực miền Nam là 7.250 liều.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cấp bổ sung 10.650 liều cho 5 tỉnh, thành phố, gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 2.200 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh 2.250 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang 2.200 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 2.000 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An 2.000 liều.

Những liều vaccine được cấp bổ sung này để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ, ngoài lực lượng quân đội, công an.

Cũng theo quyết định này, đối với số lượng 30.000 liều cấp cho công an điều chỉnh cấp cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố 62 tỉnh, thành phố. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo Sở Y tế phối hợp với công an tỉnh để tổ chức tiếp nhận, bảo quản vaccine phòng COVID-19 và cấp phát số vaccine này cho lực lượng công an tỉnh để tổ chức tiêm.

Ngoài ra, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng khu vực thực hiện tiếp nhận, cung ứng vaccine cho các địa phương, đơn vị theo danh sách để tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy định.

Trước đó, ngày 1/4, Bộ Y tế tiếp nhận 811.200 liều vaccine AstraZeneca do chương trình Covax Facility hỗ trợ. Ngày 7/4, Bộ Y tế có quyết định phân bổ vaccine đợt 2.

Hiện đã có 49/63 tỉnh, thành phố tiếp nhận vaccine đợt 2; 14 tỉnh còn lại sẽ tiếp tục được cấp trong thời gian tới. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương lập kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng đối tượng đã nêu rõ trong Nghị quyết 21 và hoàn thành việc tiêm chủng trước (trong chương trình tiêm chủng mở rộng) ngày 5/5 (sớm hơn kế hoạch đề ra trước đó là 10 ngày).

Tính từ ngày 8/3 cho đến ngày 16/4, đã có 66.366 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 cả đợt 1 và đợt 2 tại 22 tỉnh, thành phố. Trong số đó, có 4 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cao Bằng và Phú Yên triển khai tiêm đợt 2 cho 1.468 người.

Võ Thu