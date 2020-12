Mới đây, tại Quảng Bình đã xảy ra một vụ ngộ độc khí than khiến hai cháu bé tử vong, hai người còn lại nguy kịch. Ngày 3/12, người thân phát hiện chị Trần Thị Thúy L. (SN 1989) trú thôn 3, xã Đồng Trạch cùng các 3 con là cháu Dương Thị Hồng T. (SN 2011), Dương Đức H. (SN 2016) và đứa con út mới 1 tháng tuổi nằm bất động trên giường. Thật Không may, khi được phát hiện cháu T. và H. đã tử vong.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc khí than khi sưởi ấm vào mùa lạnh.

Chị L. và con út 1 tháng tuổi đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới với tiên lượng yếu.

Thời điểm xảy ra vụ việc phòng ngủ của bốn mẹ con đóng kín, trong phòng lúc đó có nhiều chậu đốt than sưởi ấm đặt ở dưới giường ngủ. Theo nhận định bốn mẹ con chị L. đã bị ngộ độc khí than.

Trước đó không lâu tại Hà Tĩnh, cũng xảy ra một vụ ngộ độc khí than khiến hai người nguy kịch. Vào khoảng 10h ngày 17/11, người thân vào nhà bà M. Th. H. (54 tuổi) thì phát hiện bà Hới cùng con dâu B.T. V. (24 tuổi, trú tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) và con trai là anh B.V.C. (25 tuổi) nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Còn một bé gái sơ sinh đang nằm chơi ở giường.

Ngay sau đó, người dân đã đưa cả 3 người hôn mê sâu vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh nhập viện trong tình trạng mạch yếu, huyết áp tụt.

Cả gia đình ở Hà Tĩnh nhập viện do đốt than sưởi ấm.

Do hôn mê sâu, nguy kịch nên anh C. và bà H. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị.

Người thân cho biết chị V. mới sinh con đầu lòng được 2 ngày nên gia đình dùng than củi đặt trong phòng ngủ. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định 3 bệnh nhân nói trên bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do sử dụng than củi để sưởi ấm cho sản phụ sau sinh.



Bác sĩ Lê Hồng Nhân, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết ngạt than củi hay xảy ra vào mùa đông là vì mưa, lạnh các nhà đều đóng kín cửa, than củi cháy trong điều kiện thiếu không khí và sinh ra khí cực độc là carbon monoxide (CO) rất nguy hiểm… Khí độc CO không màu, không mùi, không tan trong nước nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ, nạn nhân cứ lịm dần, lịm dần. Mùa lạnh người sử dụng sưởi than trong phòng càng kín thì nguy cơ ngộ độc khí CO càng tăng.

Bác sĩ Nhân khuyến cáo người dân không nên sử dụng bếp than để sưởi vì nó sẽ cháy yếm khí, sinh khí độc là khí CO, nhanh chóng chiếm chỗ của ôxy, hít vào sẽ gây ngạt. Nạn nhân bị ngạt khí CO thường để lại di chứng thần kinh hoặc tâm thần.

Nếu trong trường hợp bắt buộc phải dùng than để sưởi thì cần ở những nơi thông thoáng tránh những khu vực kín khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Trọng - Phó trưởng khoa Cấp cứu chống độc, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Việc sử dụng thiết bị đốt cháy nhiên liệu trong phòng kín như: máy phát điện, bếp than, lò than… sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh, đồng thời sinh ra khí CO2 và CO. Khí CO2 gây ngạt thở còn CO gây ngộ độc, cả 2 khí tạo thành một hỗn hợp nguy hiểm. Trong thời gian rất ngắn, người ở trong phòng kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào hôn mê, nguy hiểm.

Nạn nhân bị ngộ độc khí CO có các dấu hiệu như nhức đầu, chóng mặt, yếu cơ, buồn nôn, ói mửa, đau ngực, mất ý thức. Với những người đang ngủ hoặc say rượu, nạn nhân có thể tử vong mà không có biểu hiện nào".

Hùng Trần - Sơn Nguyễn