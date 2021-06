Sáng nay (26/6) tại tỉnh Thái Bình ghi nhận 1 bệnh nhân nữ 46 tuổi mắc COVID-19 được Bộ Y tế đánh mã số 15101. Ca bệnh này làm công nhân, trú tại thôn Thanh Mai, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) và là F1 của bố đẻ (bệnh nhân 14.463). Ngày 25/6 bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.



Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 15101 có lịch trình di chuyển cụ thể như sau:

Tối 14/6, nữ công nhân cùng chồng đi xe máy đến đón bố đẻ (bệnh nhân 14.463) từ nhà xe Trung Đức về trạm Y tế xã An Thanh khai báo y tế.

Từ 14/6 đến 24/6, nữ bệnh nhân có đi mua thức ăn tại thôn Đông, thôn Thanh Mai (cùng xã An Thanh) và thôn An Bài (thị trấn An Bài). Cùng thời gian này, trường hợp nói trên cùng chồng đi làm tại Công ty Đạt Gia (xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ), tại tổ bệnh nhân làm có khoảng 20 công nhân và hàng ngày bệnh nhân đều mang cơm sang cho bố đẻ.

Ca mắc mới nhất tại tỉnh Thái Bình là nữ công nhân, có tiếp xúc với bố đẻ F0 và nhiều lần đi chợ

Trưa 25/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp đó, mẫu bệnh phẩm của nữ công nhân được gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình làm xét nghiệm PCR và cho kết quả khẳng định.

Liên quan đến ca bệnh nói trên, cơ quan chức năng tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần, phun khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống và phong tỏa toàn bộ thôn Thanh Mai với gần 600 hộ dân sinh sống.

Cũng theo ngành Y tế tỉnh Thái Bình, trong đêm qua đơn vị đã huy động tổng lực gồm: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ và sinh viên trường Cao Đẳng Y Thái Bình tham gia lấy mẫu cho các hộ dân thuộc khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn một số xã huyện Quỳnh Phụ với hơn 2.600 mẫu.

Như vậy, tính từ 23/6 đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 7 bệnh nhân mắc COVID-19.

Đức Tùy