Bộ Y tế: Số ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và tử vong giảm so với tuần trước

TP HCM giảm rõ rệt cả 2 tiêu chí số mắc trong cộng đồng và số tử vong



Báo cáo về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần từ ngày 5-11/9 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 11/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long – Trưởng Tiểu ban Y tế Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần đã giảm so với tuần trước tại một số địa phương có số mắc cao: Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 27%, Long An giảm 3%.

Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó TP HCM giảm 30%, Đồng Nai giảm 50%, Long An giảm 30%, Tiền Giang giảm 70%.

Về kết quả thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, nhóm 1 (đang kiểm soát tốt dịch bệnh) có 8/23 địa phương: Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau.

Nhóm 2 (đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch) gồm 12/23 địa phương: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhóm 3 (cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch): 03/23 địa phương gồm: TP HCM, Bình Dương và Kiên Giang.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 11/9. Ảnh: Dương Giang

"So với tuần trước các địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch là: Vĩnh Long, Trà Vinh cải thiện từ nhóm 2 lên nhóm 1 và Long An, Tiền Giang cải thiện từ nhóm 3 lên nhóm 2. Riêng Kiên Giang có số mắc mới trong cộng đồng gia tăng (69,7%) so với tuần trước đó (chuyển từ nhóm 2 xuống nhóm 3)" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Về tình hình dịch tại TP HCM trong tuần qua đã giảm rõ rệt trên cả 2 tiêu chí: số mắc trong cộng đồng và số tử vong, đặc biệt số tử vong của TP HCM đã giảm 30%. Các quận, huyện đã kiểm soát được dịch là Quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Dự kiến trong thời gian tới sẽ giảm cả số ca nhiễm và số ca tử vong.

Tại Bình Dương, số ca mắc và số ca tử vong tiếp tục giảm.

Tại Hà Nội sẽ ghi nhận một số ca mắc, chùm ca bệnh rải rác trong cộng đồng, vẫn sẽ còn các ca lây nhiễm không rõ nguồn lây. Do vậy, cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm để phát hiện sớm các ca nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, Bộ đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir (1,7 triệu liều) để điều trị các bệnh nhân mức độ trung bình, nặng. Tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong.

Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống các công ty dược nhập các nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng, chống dịch bệnh lâu dài.

Bộ Y tế cũng đã triển khai chương trình điều trị có kiểm soát tại cộng đồng với tổng cộng 129.820 người bệnh tham gia, bước đầu đã có kết quả khả quan, giảm nhanh nồng độ vi rút ở người mắc sau điều trị.

Về công tác điều trị, Bộ Y tế cho biết đến nay, số ca khỏi bệnh là 338.000 (chiếm 59% số mắc); số ca đang theo dõi là 231.426, trong đó điều trị tại bệnh viện 96.839 (41,7%), tại khu cách ly tập trung là 52.791 (chiếm 22,8%), điều trị tại nhà là 82.246 (35,5%).

Tỷ lệ tử vong tại các tầng đã giảm rõ rệt, đặc biệt tại tầng 3 của các Trung tâm hồi sức tích cực; có 28 tỉnh chưa có ca tử vong.

Cũng theo Bộ Y tế các trạm Y tế lưu động tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã phát huy hiệu quả. TP Hồ Chí Minh đã xây dựng và vận hành 520 trạm y tế lưu động, quản lý 76.352 người nhiễm và 41.740 trường hợp F0 sau xuất viện tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Bên cạnh đó thành lập thêm các tổ, đội, nhóm chăm sóc người nhiễm dựa vào cộng đồng góp phần giảm tải cho các cơ sở điều trị và giảm tử vong.

Bộ Y tế cũng cho biết các địa phương đang tích cực chuẩn bị các giường hồi sức cấp cứu với 13.100 giường hồi sức cấp cứu trên toàn quốc.

Việc đảm bảo ô xy đã được đẩy nhanh, có 13.682 giường có ô xy, có 2.223 giường có máy thở, 1.900 giường HFNC hiện đang hoạt động tại các Trung tâm hồi sức.

Xét nghiệm toàn dân trên diện rộng đã bóc tách được các F0 ra khỏi cộng đồng đồng

Về công tác xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin trong tuần qua, cả nước đã tiến hành xét nghiệm RT-PCR cho 5,2 triệu lượt người. So với tuần trước, số lượt người được xét nghiệm tăng 7,4%, chủ yếu tại Hà Nội và TP HCM. Tỷ lệ xét nghiệm trên 1 triệu dân của Việt Nam đứng thứ 107/223 trên thế giới.

So với tuần trước, tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người xét nghiệm trong cộng đồng trong cả nước giảm từ 1,9% xuống còn 1,6%. Một số tỉnh có số mắc cao, tỷ lệ này cũng giảm mạnh: TP HCM giảm từ 3,7% xuống 1,4%, Long An giảm từ 2% xuống 0,5%, Tiền Giang giảm từ 1,2% xuống 0,2%.

Xét nghiệm đối với các vùng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao (vùng cam, vùng đỏ): Các địa phương đã triển khai xét nghiệm cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai các vùng đỏ đã được quét xét nghiệm đến lần thứ 3 và tỷ lệ hiện nhiễm qua 3 vòng xét nghiệm đã giảm rõ rệt. Riêng Quận 7, Củ Chi, Cần Giờ tại TP. Hồ Chí Minh gần như không phát hiện thêm ca nhiễm mới sau 5 vòng xét nghiệm.

"Việc xét nghiệm toàn dân trên diện rộng đã bóc tách được các ca nhiễm ra khỏi cộng đồng đồng thời phát hiện sớm nguồn lây nhiễm để cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời; không để tiếp tục lây lan trong cộng đồng; tránh việc giãn cách kéo dài trên phạm vi rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói

Bộ Y tế cũng thông tin, hiện Việt Nam đã nhận là hơn 34 triệu liều vaccine COVID-19, đã thực hiện tiêm được hơn 27 triệu liều (số vaccine chưa tiêm còn lại tập trung tại một số địa phương đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 8/9). Về kết quả tiêm ít nhất 1 liều cho nhóm từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương, Bộ Y tế cho biết TP. Hồ Chí Minh đã tiêm 7,4 triệu liều (đạt 100%); Bình Dương đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 82%); Đồng Nai đã tiêm 1,3 triệu liều (đạt 60%); Long An đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 100%); Hà Nội đã tiêm 4,4 triệu liều (đạt 77%). Riêng số mũi 2 đã tiêm được tại TP Hồ Chí Minh là 896.835 liều (13%) và Hà Nội là 555.481 liều (10%). Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vaccine về Việt Nam. Bộ Y tế đã và đang đàm phán và trao đổi với các đơn vị để cung ứng vắc xin cho năm 2022 theo nguyên tắc đảm bảo tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

P.V