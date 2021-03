Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn CDC Hoa Kỳ trợ giúp thành lập 2 CDC Trung ương của Việt Nam

Chiều 29/3, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - đã tiếp và làm việc với ông Jonh MacArthur - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ và ông Mathew Moore - Quyền Giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam.

An ninh y tế rất quan trọng

Tại buổi làm việc, ông John MacArthur và ông Mathew Moore đều bày tỏ niềm tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 và điều trị bệnh nhân COVID-19 của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chúc mừng ông Jonh MacArthur được bổ nhiệm Giám đốc khu vực của CDC Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, chào mừng ông tới thăm và làm việc tại Bộ Y tế.

Giám đốc khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ cho biết, những năm qua CDC Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam đã phối hợp trên nhiều lĩnh vực y tế, trong đó có phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Ông nhận định, Việt Nam có bề dày kinh nghiệm về ứng phó với dịch bệnh mới nổi, từ dịch SARS năm 2003, dịch cúm gia cầm đến dịch COVID-19 đều đã nhanh chóng được khống chế.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ cho ngành y tế Việt Nam thời gian qua.

Tuy nhiên, ông Jonh MacArthur cho rằng các bệnh truyền nhiễm "không hề biết đến biên giới của các quốc gia", lan tỏa nhanh chóng. Vì vậy có thể nói an ninh y tế là một trong những vấn đề mấu chốt của mỗi quốc gia cũng như an ninh y tế toàn cầu.



Nhấn mạnh việc thành lập CDC Khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vục an ninh y tế, ông Jonh MacArthur cho hay nhiệm vụ của CDC khu vực Đông Nam Á không phải là thay thế cho CDC quốc gia mà làm thế nào để kết nối các hoạt động của CDC khu vực với Bộ Y tế Việt Nam.

Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á trong buổi làm việc tại Bộ Y tế Việt Nam

Được biết, Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cam kết tài trợ 4 tỷ USD trong cơ chế COVAX để giúp người dân thế giới có thể tiếp cận vaccine nhiều hơn. Đồng thời, Hoa Kỳ đang thúc đẩy sản xuất 1 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 (tại Ấn Độ) để cung cấp vaccine này trên toàn thế giới với mong muốn đáp ứng được miễn dịch toàn cầu với COVID-19. CDC Hoa Kỳ cũng đã bố trí nguồn vốn trong năm tài chính 2021 là 2,3 triệu USD cho các hoạt động với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và 4 viện đầu ngành của Việt Nam…

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh Bộ Y tế Việt Nam ủng hộ các vấn đề mà CDC Hoa Kỳ khu vực Đông Nam Á đưa ra, nhất là vấn đề an ninh y tế. Đồng thời, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ cho ngành y tế Việt Nam thời gian qua.

Đồng tình với quan điểm an ninh y tế là vấn đề hết sức quan trọng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đây là một trong những vấn đề ưu tiên trong chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam.

"Chúng tôi xác định an ninh y tế không chỉ là vấn đề sức khoẻ mà còn liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định về an ninh, an toàn trật tự xã hội. Đại dịch COVID-19 vừa qua thể hiện rất rõ vấn đề an ninh y tế có liên quan chặt chẽ với an ninh toàn cầu" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ.

Việt Nam mong muốn được tiếp cận vaccine COVID-19 nhiều hơn



Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đã có nhiều chương trình hợp tác với các nước và trong đó có Hoa Kỳ về an ninh y tế với mục tiêu tăng cường an ninh y tế chung của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, bởi mức nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay ngày càng cao hơn, tần suất ngắn hơn, đòi hỏi đáp ứng phòng chống dịch nhanh hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà lưu niệm Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Đông Nam á. Ảnh: Trần Minh

Khẳng định mạng lưới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) các địa phương của Việt Nam đã và đang phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đang hoàn thiện hơn nữa hệ thống CDC để đáp ứng tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ thành lập CDC Trung ương đặt tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam.

"Chúng tôi mong muốn CDC Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thiết lập các CDC Trung ương cả về tài chính và kỹ thuật" - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Liên quan đế vaccine phòng chống COVID-19, GS.TS Nguyễn Thanh Long thông tin, Bộ Y tế đã và đang nỗ lực để có thể tiếp cận được vaccine COVID-19 bằng nhiều cách khác nhau, cả tăng cường đàm phán, tìm kiếm nguồn cung bên ngoài và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển trong nước. Tuy nhiên, việc tiếp cận vaccine của các nước trong khu vực ASEAN rất khó khăn. Trong khi đó tình hình dịch trong khu vực phức tạp, nguy cơ xâm nhập dịch bên ngoài là rất lớn.

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Đông Nam Á hỗ trợ khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, có thể tiếp cận nguồn vaccine của Hoa Kỳ, đáp ứng nhu cầu tiêm phòng vaccine chống dịch COVID-19.



Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Y tế đang giao cho các đơn vị chức năng hoàn thiện những nội dung liên quan đến vấn đề "hộ chiếu vaccine" để sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất nhưng phải đảm bảo an toàn.

V. Thu