Theo đó, số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh giảm mạnh so với ngày 31/8, các địa phương có số ca mắc giảm là Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng. Số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (66%) và sàng lọc cộng đồng (21,8%).

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 118.228 ca mắc COVID-19. Trong đó, 7.728 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 23.038 ca bệnh phát hiện trong Khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 54.054 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 33.327 ca trong cộng.

Số cơ sở cách ly tập trung hiện nay sử dụng chủ yếu để cách ly điều trị F0 không triệu chứng và các trường hợp test nhanh có kết quả dương là 171 cơ sở, trong đó có 169 cơ sở cấp huyện và 2 cơ sở cấp tỉnh là Khu điều trị Hoàng Hùng (Bàu Bàng) và Khu điều trị Việt Đức (Bến Cát).

Trong đó, số người đang cách ly tập trung là 43.333 người gồm 1.150 F1, 12.782 trường hợp test nhanh + chờ xét nghiệm khẳng định và 29.401 trường hợp F0 không triệu chứng.

Cũng trong ngày 1/9 toàn tỉnh Bình Dương có 2.703 bệnh nhân xuất viện nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện là 64.199 người.

Hiện tại tỉnh đang có 1.354 khu vực phong tỏa (tập trung nhiều ở Dĩ An 606 điểm, Thuận An 260 điểm, Thủ Dầu Một 181 điểm, Bến Cát 148 điểm, Tân Uyên 102 điểm) với 126.002 người trong khu vực phong tỏa.

Tính đến 17h ngày 1/9, tổng số vaccine đã tiêm trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên hệ thống là 991.841 liều (947.321 mũi 1, 44.520 mũi 2). Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt 2, 3. Cùng với đó tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID- 19 đợt 21, 22 với 265.000 liều và triển khai kế hoạch của Sở Y tế tỉnh về việc triển khai kế hoạch tiêm vaccine đợt 25.

Ngọc Quyên