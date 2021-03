Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cứu sống ca ngộ độc Methadone

Thông tin từ BV Trẻ em Hải Phòng cho biết, vào lúc 13 giờ ngày 14/3, đơn vị có tiếp nhận ca bệnh bị ngộ độc Methadone (loại thuốc dành điều trị cho những người cai nghiện).



Bệnh nhi là Hoàng Hải N. sinh 2015 (xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng) vào khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê, cơn ngừng thở dài phải thở theo bóng qua mask, môi chi tím SpO2 85%, đồng tử co nhỏ không phản xạ ánh sáng.



Bệnh nhi Hoàng Hải N. lúc vào viện cấp cứu

Theo khai thác từ phía gia đình bệnh nhi, vào sáng 14/3, bé N. xuống nhà người cô chơi. Mở tủ lạnh thấy có chai nhựa đựng nước màu hồng (gia đình cô có người đang điều trị Methdone) ngỡ tưởng siro nên đã lấy uống (số lượng uống không rõ). Sau khi uống khoảng 30 phút, bé N. có biểu hiện buồn nôn, lơ mơ và đi ngủ sau đó. Đến 11 giờ, phát hiện môi của bé tím tái, mọi người gọi hỏi không thấy trả lời nên đã đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã và chuyển tuyến lên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.



Tại bệnh viện, kíp trực khoa Hồi sức cấp cứu chuẩn đoán suy hô hấp/TD Ngộ độc Methadone nên đã xử trí cấp cứu đặt ống nội khí quản, trợ thở bằng máy thở, rửa dạ dày, dùng thuốc giải độc truyền dịch, thuốc bài niệu tích cực qua đường nước tiểu. Sau khi giải độc và điều trị tích cực, sau vài giờ, trẻ đã có nhịp tự thở, gọi hỏi có phản xạ.

Hiện tại, trẻ đã được rút ống nội khí quản và tỉnh táo tuy còn mệt, tiếp tục thở oxy qua gọng môi…

Bệnh nhân hiện vẫn đang được các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Kiều Lê