Cách đây hơn 20 ngày, ông N.V.H (SN 1961, trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) là bệnh nhân 2332 mắc COVID-19 nặng nhất được công bố khỏi bệnh xuất viện về nhà.

Cùng ngày được công bố khỏi bệnh với ông, có 19 trường hợp và tất cả những bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.



Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông H. cho biết: "Sau 5 ngày xuất viện về nhà, tôi được cán bộ y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, đến hôm sau có kết quả tái dương tính với SAR-CoV-2. Khi nhận được thông tin, tôi quá buồn và bị sốc. Bởi bản thân tôi đã được điều trị, chạy chữa lâu như vậy cận kề cái chết, bao nhiêu thuốc đổ vào người mà sau khi về nhà vẫn bị tái lại…".

Ông N.V.H là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương trong ngày công bố điều trị khỏi ra viện. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi có kết quả tái dương tính trở lại, bệnh nhân 2332 được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn. Quá trình điều trị tại đây, ông H. có 4 lần lấy mẫu làm xét nghiệm, lần đầu vẫn cho kết quả dương tính, 3 lần tiếp theo âm tính. Đến ngày 3/4, ông H. được ra viện về nhà và thực hiện cách ly lại từ đầu.

Cũng theo bệnh nhân 2332, từ hôm ra viện đến nay, sức khỏe ông H. bình thường và bản thân luôn thực hiện nghiêm quy định cách ly tại gia đình. Ngoài ông H., trong gia đình còn có vợ, con trai, nhưng các thành viên này không bị lây nhiễm COVID-19.

Nhớ lại thời điểm được công bố điều trị khỏi bệnh xuất viện về nhà, ông H. cho biết: "Lúc biết tin tôi được ra viện về nhà, gia đình cùng người thân ai cũng vui, phấn khởi. Mọi người còn nói rằng, ngày ấy tưởng tôi không qua khỏi vợ cùng con trai khóc rất nhiều. Do thời điểm đó có thông tin không đúng nói về bệnh tình của tôi đã khiến vợ, con cùng người thân lo lắng, bất an".

Lời cảm ơn của ông H. gửi đến tập thể các thầy thuốc tại Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Bệnh nhân 2332 nhớ lại: "Ngày 18/2 sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bản thân tôi thấy trong người mệt nên được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đến bệnh viện, do sức khỏe yếu nên tôi chỉ nhớ khi xuống xe cấp cứu để vào viện, nhân viên y tế có bảo với lái xe cứu thương: Bệnh nhân này yếu lắm rồi, giờ giúp bệnh nhân cho đồ đạc xuống. Sau đó tôi được dìu xuống xe và chuyển lên Khoa Cấp cứu (tầng 5).

Vào đến viện, bác sĩ đưa đi chụp, chụp chiếu xong tôi được lọc máu. Thời điểm này tôi mệt và gần không biết gì nữa đến khi tỉnh lại. Thấy tôi tỉnh lại, các bác sĩ nói: Vừa rồi, nhiều thông tin cho bác lên trang nhất, đưa về quê lo hậu sự, hiện tại bác đã qua cơn nguy kịch rồi. Mặc dù, bản thân lúc đó rất mệt nhưng nghe thấy vậy tôi nửa vui nửa buồn. Buồn vì có những thông tin không chính xác, không hay làm người thân, họ hàng lo lắng, hoang mang. Vui vì cơn nguy kịch của bản thân đã qua, được thầy thuốc cứu sống. Tôi nằm ở Khoa Cấp cứu 19 ngày, sau đó chuyển phòng đến khu nhà Đặng Thuỳ Trâm cho đến ngày ra viện".

Khu vực điều trị của bệnh nhân 2332 tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm bệnh nhân 2332 nhập viện, điện thoại của ông H. gửi nhờ nhân viên y tế giữ hộ. Cho nên những ngày đó người thân không liên lạc. Sau khi qua cơn nguy kịch khoảng 3-4 ngày sau, ông H. liên lạc về với gia đình. "Cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi về gia đin là cho vợ. Thấy tôi gọi về, vợ tôi vui mừng lắm. Vợ tôi động viên rằng, ông qua cơn nguy kịch rồi, cố gắng chạy chữa cho nhanh khỏi bệnh, mau khỏe để về gia đình...", ông H. nói.

Sau khi ra viện, ông H. về nhà trong niềm vui của người thân, họ hàng. Do bản thân tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, không được tiếp xúc với ai nên nhiều người thân có gọi điện hỏi thăm sức khỏe, động viên. Tuy nhiên, nhiều lúc ông cùng vợ, con tủi thân bởi một số người có thái độ, di nghị không hay.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, bác sĩ giải thích cho ông H. về căn bệnh bản thân đang mắc phải, khả năng lây nhiễm cho người khác rất thấp sau khi điều trị khỏi. "Tuy nhiên, khi được công bố khỏi bệnh về nhà, một số người không hiểu, thậm chí đi qua cổng nhà tôi có sự xa lánh, nhìn ánh mắt khác, có cử chỉ không hay khiến tôi buồn lòng…", ông H. tâm sự.

Sau khi công bố điều trị khỏi COVID-19, ông H. bị tái dương tính sau gần 1 tuần khi về nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo bệnh nhân 2323, mọi năm vào dịp Thanh Minh, cả gia đình ông đều về quê tại thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương cũ) nay là xã Kim Liên (huyện Kim Thành) để tảo mộ và thắp hương tổ tiên. Nhưng năm nay do bản thân mắc COVID-19, còn vợ và con trai vẫn còn thời gian cách ly tại nhà nên gia đình ông không thể về quê.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông H. tâm sự: "Khi không may bản thân mắc COVID-19, người bệnh nên tự an ủi mình. Khi mình đi viện điều trị, cách ly người thân không có bên cạnh mà chỉ có y bác sĩ. Lúc đó, các thầy thuốc chính là người thân. Còn sau khi về có người hiểu, người không, vẫn có những ánh mắt nhìn chúng tôi không yên tâm. Do đó, bản thân cần tuân thủ nghiêm quy định, tự bảo vệ mình, động viên gia đình yên tâm.

Thời gian tôi nằm điều trị tại bệnh viện, đội ngũ thầy thuốc quá tốt, nhiệt tình. Trong khu điều trị, cách ly người thân không được vào, cho nên mọi sinh hoạt của chúng tôi đều nhờ đến đội ngũ y bác sĩ. Còn bản thân tôi, khi được cứu sống tỉnh lại, điều dưỡng dìu tôi tập đi, hỗ trợ đánh răng, rửa mặt…Những việc làm ấy khiến tôi cảm động và biết ơn rất nhiều. Tôi chúc các các thầy thuốc có nhiều sức khỏe để chữa cho nhiều bệnh nhân khỏi bệnh như tôi từ cõi chết trở về".

Bệnh nhân 2332 tâm sự: "Các thầy thuốc đã cứu sống tôi từ cõi chết trở về...". Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, bệnh nhân N.V.H nhập viện ngày 18/2. Khi vào viện, bệnh nhân được đánh giá từ sàng lọc ban đầu có tổn thương về phổi nhiều, có biểu hiện mệt nhiều, chức năng hô hấp không đảm bảo suy giảm. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến Khoa Hồi sức cấp cứu theo dõi điều trị, được thở ô-xy lưu lượng cao, lọc máu và các biện pháp khác.

Trong buổi tối ngày nhập viện, diễn biến của ông H. ngày càng nặng lên và không đảm bảo chức năng sống ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc này, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, ông H. có tình trạng sốc nhiễm khuẩn và được sử dụng đồng thời nhiều biện pháp tích cực. Sau quá trình đó, bệnh nhân đáp ứng dần dần, huyết áp ổn định trở lại…

Đức Tùy