Bé gái 3 tuổi bị mẹ bạo hành đã tử vong

Tối 15/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bé T.T.C.K (3 tuổi) bị mẹ ruột bạo hành dẫn đến đa chấn thương, phù não, nứt sọ, hôn mê sâu, sau gần 2 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện đã tử vong.

Hiện, bà ngoại của bé đang phối hợp với cơ quan Công an và bệnh viện để làm các thủ tục đưa bé về quê an nghỉ.

Liên quan đến sự việc trên, luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, đơn vị đã nắm sự việc để hỗ trợ gia đình các thủ tục và xe đưa bé về quê miễn phí.

Trước đó, ngày 17/11, bé C. được Bệnh viện quận 12 chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng cùng nhiều vết thương trên cơ thể.

Dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng bé C. (3 tuổi) đã không qua khỏi

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương, phù não, nứt sọ, dập lách, mê sâu...

Bé được điều trị tích cực chống phù não, kháng sinh và dịch truyền vận mạch.

Bà ngoại bé C. cho biết, trước khi sự việc xảy ra, mẹ của bé có biểu hiện bất thường về tâm lý do cuộc sống khó khăn.

Mẹ bé C. có 5 người con với 3 người chồng khác nhau. Hai bé lớn được gửi về quê cho bà ngoại nuôi, 1 bé gửi cho bên nội. Còn bé C. và em trai được mẹ nuôi và mướn nhà trọ tại quận 12, mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Vào ngày xảy ra sự việc, mẹ của bé có thừa nhận đánh bé phải nhập viện do bé đi vệ sinh không sạch sẽ.

Liên quan sự việc này, Công an quận 12, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Thị Dung do có hành vi bạo hành con ruột dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não.

