Bản tin COVID-19 ngày 3/9: 14.922 ca mắc mới, số người nhiễm ở Việt Nam vượt 500.000

Tối 3/9, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 14.894 ca ghi nhận trong nước tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó có 9.275 ca trong cộng đồng.

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (8.499), Bình Dương (3.676), Đồng Nai (986), Long An (564), Tây Ninh (267), Tiền Giang (154), Kiên Giang (104), Đồng Tháp (82), Đà Nẵng (81), Bình Thuận (75), An Giang (62), Khánh Hòa (61), Hà Nội (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Nghệ An (37), Quảng Ngãi (24), Phú Yên (19), Bình Định (17), Thanh Hóa (15), Cần Thơ (10), Gia Lai (10), Đắk Nông (9), Bình Phước (8 ), Vĩnh Long (8 ), Trà Vinh (5), Hà Tĩnh (5), Bến Tre (5), Cà Mau (4), Quảng Nam (3), Nam Định (2), Bạc Liêu (2), Bắc Ninh (1), Hậu Giang (1), Bắc Giang (1)

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.708 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 2.536 ca, Bình Dương giảm 828 ca, Đồng Nai tăng 183 ca, Long An giảm 19 ca, Tây Ninh tăng 205 ca.

Ảnh minh hoạ

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 501.649 ca nhiễm, đứng thứ 53/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), Việt Nam ghi nhận 497.391 ca trong nước, trong đó có 267.894 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (241.084), Bình Dương (126.408), Đồng Nai (26.314), Long An (23.785), Tiền Giang (10.290).

Về điều trị, tiêm chủng

Hôm nay có 11.344 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 270.668.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca, trong đó có 4.122 ca thở ô xy qua mặt nạ, 1.295 ca thở ô xy dòng cao HFNC, 179 ca thở máy không xâm lấn, 867 ca thở máy xâm lấn và 28 ca chạy ECMO.

Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 338 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Về tiêm chủng, trong ngày 2/9 có 283.221 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.831.478 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.872.356 liều, tiêm mũi 2 là 2.959.122 liều.

Những hoạt động ngành Y tế trong ngày

- Tiếp tục triển khai phân bổ 54.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 cho các cơ sở điều trị, nâng tổng số thuốc này đã phân bổ lên hơn 227.680 lọ. Đây là lần phân bổ thứ 5 thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 của Bộ Y tế và đợt phân bổ này tập trung chủ yếu cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- TP. Hồ Chí Minh:

+ Xây dựng kế hoạch hướng tới việc tuyển dụng và trả lương cho những trường hợp F0 đã khỏi bệnh khi tham gia vào công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị vì sau khi bị nhiễm COVID-19 và được điều trị ổn định thì những người này sẽ có nồng độ kháng thể trong cơ thể, có thể miễn nhiễm tạm thời với SARS-CoV-2. Do đó, lực lượng F0 khỏi bệnh có kháng thể có thể tham gia cùng TP trong công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ điều dưỡng, thực hiện công tác hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn… để nhân viên y tế dành thêm thời gian thực hiện công tác chuyên môn.

+ Đề xuất xem xét bổ sung 2 thuốc (Reamberin và Cytoflavin) vào phác đồ điều trị cho F0. Đây là thuốc dự kiến được viện trợ của Công ty Polysan (Nga) để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, thuốc Reamberin có chỉ định giảm oxy huyết và giải độc trong các trường hợp ngộ độc cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Còn thuốc Cytoflavin có chỉ định phòng chống đột quỵ thiếu máu cục giai đoạn cấp.

- TP. Hà Nội: Sáng ngày 3/9, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 4.000 người dân phường Yên Phụ do có ca F0 phát hiện qua khai báo y tế trong ngày 2/9.

- Tỉnh Thanh Hóa:

+ Từ ngày 2/9 đến 8/9, dự kiến sẽ có khoảng 400.000 người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Thanh Hoá được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bắt buộc, riêng đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ triển khai thực hiện từ ngày 3/9. Ngoài ra, Thị xã Nghi Sơn đã huy động nhân lực y tế xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 20.000 người tại Công ty TNHH giày Annora Việt Nam, đóng trên địa bàn.

- Tỉnh Nam Định: Trong ngày ghi nhận thêm 2 ca dương tính đều ở khu cách ly tại cơ sở y tế, nâng tổng số lên 14 ca thuộc chùm ca bệnh ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu. UBND huyện Hải Hậu quyết định thành lập thêm 3 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực đang phong tỏa cách ly y tế và giãn cách xã hội trên địa bàn huyện, các chốt kiểm soát tổ chức 3 ca đảm bảo trực 24/24 giờ hằng ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

Võ Thu