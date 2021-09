Bản tin COVID-19 ngày 17/9: 11.521 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP HCM và 32 tỉnh

Bộ Y tế tối 17/9 cho biết trong 24 giờ qua Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 11.506 ca ghi nhận trong nước tại 34 tỉnh, thành, trong đó có 6.656 ca trong cộng đồng.

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (5.972), Bình Dương (4.013), Đồng Nai (345), Long An (273), Kiên Giang (180), Tiền Giang (118), Tây Ninh (114), An Giang (106), Quảng Ngãi (52), Cần Thơ (50), Quảng Bình (37), Đồng Tháp (35), Khánh Hòa (35), Bình Phước (21), Bình Thuận (18), Hà Nội (15), Bạc Liêu (14), Ninh Thuận (13), Quảng Trị (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Hậu Giang (11), Phú Yên (10), Bình Định (9), Nghệ An (9), Đà Nẵng (8 ), Sóc Trăng (6), Lâm Đồng (3), Vĩnh Long (3), Thừa Thiên Huế (3), Thanh Hóa (3), Cà Mau (3), Bến Tre (1), Quảng Nam (1), Gia Lai (1)

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.024 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 237 ca, Bình Dương tăng 1.015 ca, Đồng Nai giảm 222 ca, Long An giảm 8 ca, Kiên Giang giảm 18 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.090 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 667.650 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.786 ca nhiễm).

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232 ca, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).



Về điều trị, tiêm chủng

Có 9.914 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/9, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 433.465

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó có 862 ca thở máy xâm lấn và 33 ca chạy ECMO.

Về bệnh nhân tử vong, trong ngày, Việt Nam ghi nhận 212 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 250 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Về tiêm chủng, trong ngày 16/9 có 630.323 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 33.006.632 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.821.906 liều, tiêm mũi 2 là 6.184.726 liều.

Những hoạt động y tế trong ngày

- Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 về việc Quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.

- Tiếp tục huy động, hỗ trợ nhân lực phòng, chống dịch COVID-19 cho TP. Hồ Chí Minh, các bệnh viện tuyến Trung ương, Sở Y tế một số tỉnh, thành phố đã cử 3 đợt với tổng số là 3.216 cán bộ,với 947 bác sỹ, 2.077 điều dưỡng, 164 kỹ thuật viên, 100 giáo viên, sinh viên. Giáo viên và sinh viên các trường Đại học, cao đẳng Y Dược của Trung ương và tỉnh, thành phố hỗ trợ cho các quận, huyện là 4.373 cán bộ. Ttrong đó điều tra truy vết là 36, lấy mẫu xét nghiệm là 4.275, làm việc tại cơ sở F0 là 62. Riêng Học viện Quân y cử 1.434 cán bộ tham gia.

- TP. Hồ Chí Minh: Từ nay đến hết ngày 30/9, tại các vùng đỏ, vùng cam sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần trong 7 ngày theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh mẫu gộp (2-3 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong 1 hộ gia đình/1 mẫu gộp). Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình với tần suất 5-7 ngày/lần.

- TP. Hà Nội: Tiến hành rà soát lại toàn bộ các đối tượng đã tiêm mũi 1, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tiêm phủ mũi 2, gửi Sở Y tế tổng hợp để tham mưu Thành phố làm việc với Bộ Y tế để kịp thời được phân bổ vaccine tiêm mũi 2, phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành, đảm bảo đúng thời gian theo quy định với từng loại vaccine.

- Tỉnh Kiên Giang: từ ngày 17-21/9/2021, tập trung các nguồn lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, với tinh thần quyết liệt bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cắt đứt nguồn lây nhiễm, phấn đấu đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn, chuyển vùng nguy cơ cao thành vùng bình thường mới. Thực hiện hoạt động này, 100% người dân trong vùng cách ly y tế trên địa bàn sẽ được xét nghiệm sàng lọc.

Võ Thu