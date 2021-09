37 người ở Hà Nội phát hiện mắc COVID-19 trong ngày, Thủ đô có 9 ổ dịch mới, phức tạp

Sở Y tế Hà Nội tối 13/9 cho biết chiều nay TP không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy tính từ 18h ngày 12/9 đến 18h ngày 13/9, Hà Nội ghi nhận 37 ca trong đó 32 ca khu cách ly, 4 ca khu vực phong tỏa, 1 ca khu vực ổ dịch cũ.



Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.817 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.222 ca.

Hôm qua, Hà Nội xác định có 7 ổ dịch. Ngày 13/9, có 3 ổ dịch "rời" khỏi danh sách ổ dịch phức tạp và bổ sung thêm 5 ổ dịch khác nâng số ổ dịch mới/phức tạp ở Thủ đô lên con số 9.

Trong đó các ổ dịch cũ vẫn gia tăng số ca mắc. Ví dụ: ổ dịch ở phường Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) đến nay có 565 ca (tăng 18 ca so với hôm qua); ổ dịch phường Văn Chương (quận Đống Đa) có 96 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua); ổ dịch phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng có 60 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua)... Duy nhất ổ dịch phường Văn Miếu vẫn giữ nguyên số ca mắc so với hôm qua (117 ca).

Các ổ dịch mới phát hiện như: Chung cư A4-5 Khu đô thị Đền Lừ (phường Trương Định, Hai Bà Trưng) đã phát hiện 4 ca mắc; ổ dịch Thuỵ Hương (Chương Mỹ) có 5 ca; ổ dịch Liên Phương (Thường Tín) có 4 ca mắc.

Ngoài ra còn có các ổ dịch khác như: Ngõ 120 Tả Thanh Oai (Thanh Trì, có 9 ca), Tổ 2 Thanh Liệt (Thanh Trì, có 17 ca) đều phát hiện ca mắc mới từ đầu tháng 9.

Chiều nay, 400 sinh viên Học viện Quân y đã được điều động, bố trí về quận Hoàng Mai, Hà Nội để phối hợp triển khai công tác xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 12/9 đến 12h ngày 13/9, toàn thành phố tiêm được thêm 129.912 mũi vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội.

So với ngày hôm qua, số lượng vaccine mà Hà Nội được cấp đã tăng lên khoảng 300.000 liều. Như vậy, tổng số mũi tiêm mà thành phố đã thực hiện được là 4.610.338 mũi (gồm: 4.221.978 mũi 1, 388.360 mũi 2).

Võ Thu