Vân Trang nuốt nước mắt khi chứng kiến cảnh gia đình nghèo phải sống tạm bợ dưới gầm cầu

Diễn viên Vân Trang đã trở lại với Ngày May Mắn trong tập phát sóng mới nhất tuần này cùng hoàn cảnh gia đình anh Trần Thanh Điền – một gia đình không có nhà cửa, phải sống dưới gầm cầu chân cầu Bà Bướm, Quận 7 suốt hơn 2 năm nay.

Ghé thăm gia đình, Vân Trang đã có một ngày trải nghiệm không khí sông nước đầy thú vị khi tự tay chèo ghe đi thả lưới từ sáng sớm và cùng với chị Năm – vợ anh Điền rao bán cá bóng tại chợ.

Mở đầu tập phim là hình ảnh nữ diễn viên duyên dáng Vân Trang đang chèo ghe để đến với nơi mà anh Điền đang đặt lưới bắt cá.

Vừa đợi lưới đầy vừa trò chuyện, Vân Trang không khỏi xúc động khi biết tin gia đình 5 nhân khẩu của anh Điền phải sống dưới gầm cầu nhiều năm nay. Miếng ăn chỗ ở còn chưa no đủ thì chuyện cho các con có được con chữ là điều rất xa vời với gia đình anh.

Dù đã thử bỏ nghề cá nhưng vì một tai nạn đã khiến anh chấn thương ở cột sống không thể làm nặng được, anh đành quay về với cái nghề đã theo mình suốt bấy lâu nay. Mỗi khi con nước lên, nỗi lo lắng chồng chất của chị Năm lại tăng thêm gấp bội khi ba của chị đã mất trong một lần đi đặt lưới bắt cá lúc trời tờ mờ sáng.

Nguy hiểm, khó khăn luôn rình rập cả gia đình anh Điền từ chỗ ở, công việc cho đến nỗi bận tâm về chuyện học hành của các con, nhưng biết làm sao khi cái nghèo cứ đeo bám những con người đáng thương này.

"Trang thật sự rất lo lắng khi chứng kiến nơi ở tạm bợ không được đầy đủ về mọi mặt của gia đình anh Điền và tương lai của các bé khi cả 2 bé lớn đều không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa", nữ diễn viên Vân Trang nghẹn ngào chia sẻ.

Bằng hết sự nhiệt huyết và tận tâm của mình, Vân Trang cùng chị Năm đi lang thang bán cá bóng, náo động cả khu xóm để rao bán cá bóng giúp gia đình anh Điền có thêm thu nhập.

Ngoài ra, chuyến dã ngoại lần đầu tiên trong đời của gia đình người chài lưới nghèo sống lênh đênh trên sông cùng những cảm xúc lắng đọng không thể bỏ lỡ sẽ được phát sóng trong tập tiếp theo của Ngày May Mắn. Với thông điệp "Trao đi may mắn, nhận lại nụ cười" Ngày May Mắn chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh trao gửi, gắn kết và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Theo Nhịp sống Việt