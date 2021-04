Trời sinh một cặp: Uyên Linh và học trò Thái Sơn xuất sắc nhận kết quả cao tuyệt đối

Vòng thi mang chủ đề "Bước ngoặt cuộc đời" đã diễn ra với những câu chuyện được chia sẻ từ 6 thí sinh đầu tiên. Những tiết mục đã nhận được sự đồng cảm và nhận xét đến từ phía các vị giám khảo là nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Trong đêm thi tuần này sẽ là những tiết mục của các thí sinh còn lại khi kết hợp với các vị đội trưởng của mình. Trong đêm thi này, những cái tên đầu tiên nói lời chia tay với chương trình đã chính thức lộ diện.

Quốc Thiên hỗ trợ hết mình khi Đỗ An kể về giai đoạn khó khăn trong cuộc hôn nhân

Mở màn với một không gian lấp lánh đầy sang trọng, cặp đôi Quốc Thiên - Đỗ An đã mang đến bản mashup các ca khúc hit gồm Chuyện như chưa bắt đầu - Đừng như thói quen - Đã biết sẽ có ngày hôm qua - Lời chưa nói. Lịch lãm trong bộ vest đen, Quốc Thiên không ngần ngại đệm đàn cho từng câu hát của thí sinh Đỗ An. Với sự lựa chọn này, anh đã chia sẻ về sự khó khăn khi phải thuộc từng câu hát khác nhau được đích thân Đỗ An ghép lại ở các ca khúc trên. Tuy nhiên, với chất giọng hòa quyện cùng cảm xúc được gửi gắm đã khiến cho cả hai vượt qua thử thách một cách dễ dàng và mang đến một màn trình diễn không thể nào cảm xúc hơn trên sân khấu Trời sinh một cặp.

Với phần trình diễn này, cặp đôi mang về điểm 10 từ phía ca sĩ Hồng Nhung và 9,75 từ phía nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Uyên Linh khoe ảnh ngày bé siêu dễ thương trong tiết mục cùng Trần Phong

Đối với Uyên Linh, Trần Phong là một người sống khá tình cảm. Nên khi biết anh lựa chọn ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè trong vòng thi "Bước ngoặt cuộc đời", cô không ngần ngại ủng hộ và cố gắng tập luyện phần vũ đạo để hỗ trợ hết mình. Với Trần Phong, những kỷ niệm về mẹ là điều tuyệt vời nhất, thông qua tiết mục này anh không chỉ gửi lời cảm ơn đến mẹ mà còn tin tưởng rằng bất kỳ ai cũng sẽ thấy bản thân trong đó, sẽ muốn quay về ngay với gia đình. Dàn dựng sân khấu như quay về quá khứ về một buổi tan trường, Uyên Linh - Trần Phong như sống lại những năm tháng hồn nhiên, vô tư còn đi học và được ở gần với gia đình. Ngay trên màn hình sân khấu, Uyên Linh còn hé lộ những tấm ảnh ngày bé siêu dễ thương của mình được chụp với mẹ khiến cho khán giả có mặt tại trường quay không khỏi ồ lên thích thú. Phần trình diễn thêm hoàn hảo với sự trợ diễn của diễn viên Hồng Trang trong vai người mẹ.

Tiết mục giàu tình cảm, mang thông điệp gia đình này giúp Trần Phong nhận về cho mình 2 số điểm 9,25 đến từ bộ đôi giám khảo khách mời.

Nguyễn Hồng Thuận khen ngợi Ngọc Châu: "Sinh ra có sắc đẹp đã là một tài năng"

Từ một cô gái bình thường bỗng chốc trở thành hoa hậu tại đấu trường nhan sắc quốc tế, cột mốc đáng nhớ này không chỉ làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật mà còn làm thay đổi cả cuộc đời Ngọc Châu. Sau thành công đó, cô nàng muốn khám phá thêm khả năng về bản thân thông qua âm nhạc nên quyết định tham gia Trời sinh một cặp. Được lựa chọn về đội Ái Phương và trải qua thời gian đồng hành vui vẻ cùng các thí sinh khác, Ngọc Châu không nhần ngại đem khoảnh khắc đáng nhớ này vào chương trình. Biến sân khấu thành một quán rượu của những thập niên trước và giai điệu nhạc jazz đầy da diết,cả hai đã mở màn phần mashup bằng ca khúc Hongkong1 để rồi sau đó "lột xác" thành những cô nàng quyến rũ với màn vũ đạo nóng bỏng trong ca khúc Nobody.

Khi tiết mục vừa kết thúc, ban giám khảo không khỏi phì cười bởi những tấm ảnh chibi vẽ nhạc sĩ Huy Tuấn được cặp đôi lém lỉnh mang lên sân khấu. Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận không tiếc lời khen ngợi phần nhan sắc của Ngọc Châu vì "sinh ra có sắc đẹp đã là một tài năng". Tuy nhiên anh cũng thẳng thắn khuyên Ngọc Châu nên nhìn nhận khuyết điểm và xem ca hát như cuộc chơi để trải nghiệm và nếu có thể hãy chuyển hướng qua diễn xuất. Số điểm cặp đôi giám khảo khách mời dành cho tiết mục này đều là 9,25.

Uyên Linh cảm ơn Thái Sơn vì lựa chọn ca khúc không thể nào làm khó mình hơn nữa

Nổi tiếng chiều thí sinh của đội mình hết cỡ nên Uyên Linh không suy nghĩ mà đã đồng ý với lựa chọn ca khúc Believe của Thái Sơn. Chỉ bởi lời giải thích bài hát này khó như chính cuộc đời của anh vậy, những khó khăn gặp phải chỉ cần có niềm tin như tên của bài hát thì mình sẽ vượt qua được. Không thất vọng vì lựa chọn của thí sinh, Uyên Linh còn quay ngược lại cảm ơn Thái Sơn bởi chính bài hát khó như vầy khiến cô rất lâu rồi mới được "sống" lại cảm xúc hồi hộp và lo lắng trước khi bước ra sân khấu. Vẫn là chiếc bàn mixer quen thuộc như 2 lần xuất hiện trước đó, "chàng trai vàng của làng beatbox" cùng nữ đội trưởng Uyên Linh một lần nữa "đốt cháy" sân khấu bằng giai điệu mạnh mẽ, dồn dập cùng chất giọng đầy nội lực.

Ngay khi tiết mục vừa kết thúc, chưa kịp để MC hỏi về điểm số thì giám khảo Nguyễn Hồng Thuận đã không ngần ngại cho ngay điểm 10 cùng lời khen ngợi sự thông minh của Thái Sơn khi đã mang hết tất cả những sở trường của mình vào trong tiết mục từ chơi nhạc cụ, beatbox, khả năng thanh nhạc… Về phía giám khảo Hồng Nhung, không chỉ hài lòng mà còn tự nhận mình đã trở thành fan của Thái Sơn qua ca khúc Believe vừa rồi cùng với 2 bé con đang ở nhà là Tôm và Tép. Chị còn khẳng định Thái Sơn đã trở thành quán quân đặc biệt trong chương trình với tiết mục hoàn hảo này cùng điểm số 10 tuyệt đối. Với nhạc sĩ Huy Tuấn, anh cho rằng đây là tiết mục thành công của Thái Sơn cho đến thời điểm này.

Ái Phương hóa rocker, "cháy hết mình" cùng học trò

Làm mới lại ca khúc Xa em kỷ niệm theo phong cách rock, cặp đôi Ái Phương - Hữu Thanh Tùng đã mang lên sân khấu nét gai góc, bụi bặm và thành công trong việc "làm nóng" không khí trường quay. Ca khúc này chính là nỗi niềm được nam diễn viên trẻ gửi gắm khi kể về câu chuyện tình buồn của mình, có tiếc nuối, có đau thương nhưng cũng là bước ngoặt giúp anh trưởng thành, biết hy sinh và chia sẻ hơn.

Do căng thẳng vì tập luyện nên Hữu Thành Tùng không khỏi tiếc nuối bởi giọng hát của mình đã khàn đi, thế nhưng giám khảo Hồng Nhung cho rằng giọng hát ấy mạnh mẽ như "một cơn lốc đi qua". Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận cho rằng cả hai lựa chọn bản phối khá khó với quãng âm cao và tốc độ thay đổi liên tục gây bất lợi khá lớn cho tông giọng của Ái Phương cùng Hữu Thanh Tùng. Tuy nhiên, anh đánh giá cao về bản lĩnh sân khấu của Hữu Thanh Tùng khi khéo léo xử lý đoạn giang tấu của bài hát. TKết quả cuối cùng, giám khảo Hồng Nhung cùng Nguyễn Hồng Thuận đều thống nhất dành 2 điểm số 9,5 cho tiết mục này.

Hồng Nhung không ngần ngại cho điểm cao khi nghe Hoàng Ku hứa hẹn hỗ trợ liveshow riêng

Trở thành người của công chúng đồng nghĩa với việc nhận được sự quan tâm, theo dõi từ khá nhiều người, Hoàng Ku không ngần ngại chia sẻ đời sống cá nhân của mình. Tuy nhiên với chuyện tình cảm, anh chàng muốn giữ kín cho riêng mình như một cách bảo vệ và che chở người mình yêu. Đây cũng chính là lí do anh lựa chọn ca khúc Shh! Chỉ ta biết thôi cùng bản phối jazz mới lạ và phần dàn dựng sân khấu không thể nào hoành tráng hơn nữa.

Sau bữa tiệc Pijama ở vòng trước, Hoàng Ku lại tiếp tục "lột xác" vị đội trưởng của mình bằng trang phục cùng phần khiêu vũ mượt mà không thua kém gì vũ công chuyên nghiệp. Ở gần cuối bài hát, Hoàng Ku còn gây bất ngờ bằng phân đoạn nhảy múa dưới mưa, động tác mạnh mẽ dứt khoát được dẫn dắt bởi giọng ca của Quốc Thiên đã khiến cho khán giả phải reo hò vì thích thú.

Hồng Nhung dành nhiều lời khen ngợi cho tiết mục rất là mãn nhãn này cùng sự cân đối tài tình của Quốc Thiên trong việc phân bổ phần hát và bè để cả hai đều được tỏa sáng. Không hổ danh làm giám khảo khó tính, Nguyễn Hồng Thuận đã chỉ thẳng ra yếu điểm trong giọng hát của Hoàng Ku nhưng vẫn đánh giá cao sự cố gắng và sáng tạo của anh chàng. Đặc biệt, nam nhạc sĩ còn hé lộ thêm về sự hỗ trợ nhiệt tình của đội trưởng Quốc Thiên khi không chỉ thử thách mình với vũ đạo mà sau cánh gà anh còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tập luyện.

Trước khi cặp đôi giám khảo khách mời chấm điểm, Quốc Thiên đã nhắc khéo học trò của mình về việc Hồng Nhung sẽ tổ chức liveshow riêng trong thời gian sắp tới. Ngay lập tức Hoàng Ku đã đáp lời: "Em sẽ giúp đỡ chị đẹp hơn, tỏa sáng hơn trên sân khấu". Không chỉ làm stylist, anh chàng còn nhiệt tình cho biết mình có thể hỗ trợ ở vị trí dancer. Quá hài lòng vì lời hứa hẹn, Hồng Nhung không ngần ngại cho tiết mục 9,75 điểm, Nguyễn Hồng Thuận cho 9,5 điểm.

12 tiết mục của vòng thi "Bước ngoặt cuộc đời" đã kết thúc, số điểm của các giám khảo dành cho các thí sinh đã được hé lộ. Thí sinh duy nhất nhận được 3 điểm 10 chính là Thái Sơn, theo sát ngay sau đó là Đỗ An với tổng số điểm 29,5 nhưng do vòng thi trước anh là thí sinh cao điểm nhất nên nhận thêm 0,5 điểm và có số điểm tổng là 30. Thí sinh Ngọc Hồ nhận được tổng điểm 29,25 (bao gồm 0,25 điểm cộng từ vòng trước), Đình Lộc và Hoàng Ku cùng nhận được 28,75 điểm. Hữu Thanh Tùng và Diệp Bảo Ngọc cùng nhận được tổng điểm 28,5. Như vậy 5 thí sinh bước vào vòng nguy hiểm với tổng điểm lần lượt là Trâm Anh (28,25), Ngọc Châu (27,75), Trần Phong (27,75), Kiều Ngân (28,25) và BiMax (28,25).

Sau phần thuyết phục của 5 thí sinh nhóm nguy hiểm cùng 2 vị đội trưởng Ái Phương và Uyên Linh, khán giả trường quay sẽ cùng bình chọn để giữ lại 2 thí sinh bước tiếp vào vòng trong. Kết quả cuối cùng, 2 cái tên đi tiếp là Kiều Ngân và Trâm Anh. Ngọc Châu, BiMax cùng Trần Phong là những thí sinh đầu tiên đã nói lời chia tay với chương trình Trời sinh một cặp.

Tập 7 với chủ đề "Sắc màu lễ hội" của chương trình Trời sinh một cặp sẽ được phát sóng vào ngày 10/4/2021 trên kênh VTV3.

