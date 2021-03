Trở về giữa yêu thương tập 64: "Chị đẹp" bị chồng vũ phu tra khảo về Toàn

Trong tập 63 Trở về giữa yêu thương, Toàn đã đến gặp, ôm vợ và năn nỉ Yến cho mình thêm cơ hội. Yến dù vẫn còn tình cảm với chồng nhưng cũng kiên quyết vì cô cho rằng thà đau một lần còn hơn.



Cô em làm cùng cửa hàng sau đó đã nói thẳng với Toàn lý do Yến mở cửa hàng này là vì Toàn nhưng anh đã không biết trân trọng và giữ gìn một người vợ như Yến. Cô em này còn khuyên Toàn nếu còn tình cảm với Yến thì hãy buông tha cho Yến. Trong khi đó vợ chồng Thu - Đức cũng vui vẻ trở lại. Đức đến nhà bố vợ thể hiện sự quyết tâm thay đổi, không nhu nhược nghe lời mẹ nữa và nhờ ông Phương tác động để Thu quay về nhà chồng.

Toàn chứng kiến cảnh ông Phương bị vài bà hàng xóm dè bỉu, dèm pha vì có con trai cờ bạc, nợ nần còn con gái thì bỏ chồng. Còn bà Sính mẹ Yến thì cương quyết không cho con rể thêm cơ hội quay về với con gái mình nên khi bà Sương mở miệng bênh vực Toàn thì bị bà Sính mắng vốn…

Mở đầu trích đoạn giới thiệu tập 64 Trở về giữa yêu thương, ông Phương nhận ra những sai lầm của mình với Toàn nên nói với anh: "Bố sai rồi, sai thật rồi, sai từ lâu lắm rồi. Cõ lẽ là từ cái ngày bố đến trường đón con, thấy con đang tập biểu diễn thời trang. Lúc đó bố nghĩ cái thằng này chả ra thể thống gì cả. Tất cả do sự sĩ diện của bố, bố chỉ nghĩ đến thể diện của mình". Còn Toàn thì lại nghĩ tất cả là do mình. "Là do con bất tài vô dụng, chẳng làm được việc gì cả. Ngay đến cuộc hôn nhân của mình con cũng không giữ nổi nữa", Toàn nói.

Trong khi đó, Tú và Yến ngồi chia sẻ công việc cùng nhau. Tú nói: "Anh thấy em rất có khả năng làm kinh doanh đấy, mỗi tội nghề này hơi vất vả thôi". Yến đáp lại: "Công việc nào cũng sẽ có vất vả, chỉ là mỗi người vất vả theo một cách khác nhau thôi. Như anh có thể coi là khó khăn trước nhàn hạ sau. Anh đã có một công việc và vị trí như anh mong muốn". "Cái gì cũng có cái giá của nó mà. Để có được thành công như ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi hết tất cả quãng thời gian tuổi trẻ của mình… và cả tình cảm nữa", Tú có vẻ hối hận vì trước đây đã để đánh mất Yến.

Ở phân cảnh khác, chị đẹp Xuân bị chồng vũ phu đánh đạp và tra khảo: "Toàn là thằng nào, bồ mới à? Cô tưởng tôi tìm không ra à?"

Tập 64 Trở về giữa yêu thương phát sóng lúc 21h hôm nay (31/3) trên VTV1.

TA (th)