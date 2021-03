Trở về giữa yêu thương tập 56: Chưa xong chuyện nợ cờ bạc, Toàn lại bị đánh vì giải vây cho "chị đẹp"

Trong tập 55 Trở về giữa yêu thương, Yến cương quyết không cho chồng thêm cơ hội. Bà Sính sau khi biết con rể cờ bạc, thêm vì ám ảnh chuyện chồng cũng cờ bạc trong quá khứ đã từng làm khổ mẹ con bà nên mẹ Yến cũng không bênh vực con rể nữa. Bà tìm đến nhà trọ của hai vợ chồng và mắng con rể sấp mặt. Toàn không còn mặt mũi nào chỉ biết cúi gằm mặt, xin lỗi rối rít và xin mẹ vợ khuyên Yến đừng ly hôn với anh. Đúng lúc đó, ông Phương cũng tìm đến nhà trọ của Toàn-Yến thì biết được chuyện Toàn cờ bạc đặt cả xe nên vô cùng sốc.



Về nhà họp gia đình, ông can thiệp để vợ chồng Toàn có thể hòa giải với nhau nhưng Yến dứt khoát xin phép về nhà mẹ đẻ ở. Ông cũng tính xoay tiền trả nợ cho Toàn vì anh phải vay lãi cao để chuộc xe hơi về. Còn Thu thì cương quyết gọi điện cho Đức muốn chồng mau chóng trả lại 300 triệu mà trước đây ông Phương cho mượn để làm ăn. Đức lần này có vẻ nghe lời Thu không nói rõ lý do với mẹ mình mà chỉ "chốt" rằng: Mượn tiền thì phải có trách nhiệm lo trả, không cần quan tâm lý do vì sao họ cần tiền lấy lại khi bà Dung hỏi nguyên nhân ông thông gia đòi tiền.

Mở đầu trích đoạn tập 56 Trở về giữa yêu thương, Toàn uống rượu say về nhà mẹ vợ đứng ngoài cổng năn nỉ Yến nhưng cô vẫn dứt khoát: "Anh về đi, giữa chúng ta không có gì để nói hết. Đừng lãng phí thời gian tìm tôi nữa. Anh đừng làm những điều vô ích như thế này nữa Toàn ạ. Chẳng phải việc bây giờ anh cần làm là kiếm đâu ra tiền để trả nợ à".

Toàn tiếp tục sang nhà mẹ vợ lần nữa để gặp Yến, lần này anh gặp bà Sính liền bị bà đuổi thẳng cổ: "Cút ngay ra khỏi đây. Thay vì đứng đây gào thét ấy thì cậu nên về nhà dành thời gian ấy học cách làm người tử tế. Cút ra khỏi đây, cút cho khuất mắt tôi".

Ở phân cảnh khác, "chị đẹp" Xuân – khách hàng của Yến và cũng từng là khách quen của Toàn đang lái xe thì va chạm với một kẻ ăn vạ và đòi phá xe. Đúng lúc đó, Toàn đi ngang qua thấy chuyện, nhảy vào khuyên can người đàn ông tha cho phụ nữ. Nhưng kẻ này không nghe liền xông vào đánh Toàn khiến Toàn nổi điên đánh lại.

Tập 56 Trở về giữa yêu thương phát sóng lúc 21h hôm nay (19/3) trên VTV1.

TA (th)