Thúy Ngân ngượng vì cảnh thân mật

Trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả của Cây táo nở hoa, ba diễn viên Thúy Ngân, Đỗ An và B Trần hé lộ hậu trường đầy bi hài của những cảnh phim tình tứ của họ.



Cảnh "nóng" bất ngờ

Ở tập 22, Lam (Kim Nhã) phát điên khi tưởng tượng chồng mình - Tuấn (Đỗ An) ân ái với Châu (Thúy Ngân). Đỗ An cho biết anh và Thúy Ngân bị "úp sọt" vì không hề biết trước cảnh quay này. Tình huống nằm trong suy nghĩ của nhân vật Lam, nằm trong đường dây kịch bản của Kim Nhã. Khi hoàn thành cảnh trò chuyện trong bối cảnh nhà Châu, Đỗ An và Thúy Ngân ngỡ ngàng khi được thông báo phải diễn cảnh thân mật trên giường.

Cảnh "nóng" đầu tiên trong sự nghiệp của Đỗ An là đóng chung với Thúy Ngân ở phim Cây táo nở hoa.

Thúy Ngân chia sẻ cô rất ngại vì Đỗ An đã có gia đình. Cô tự nhận gương mặt mình trong cảnh phim này không cảm xúc và gồng hết sức để bình tĩnh. Thúy Ngân cố gắng tế nhị, tránh những nhạy cảm và phản cảm vì cô sợ bị hiểu lầm.

Đỗ An cho biết đây là cảnh "nóng" đầu tiên của anh, trước đây anh mới chỉ diễn cảnh hôn. Nam diễn viên nhớ lại hậu trường: "Mọi người xem phim thấy lãng mạn vậy thôi, thực ra hiện trường không như vậy. Trong phòng có bảy, tám người. Máy quay dí sát mặt chúng tôi. Đạo diễn ngồi một bên chỉ đạo từng động tác tay đưa xuống thế nào, mắt nhìn nhau ra sao. Thể hiện sự tự nhiên, nồng nàn không hề đơn giản".

20 nụ hôn trong hai tiếng

Ở tập mới nhất, Châu - Phong (B Trần) có bữa tối lãng mạn trước ngày Châu nhập viện hiến gan cho anh trai. Hai vợ chồng thổ lộ những tâm sự giấu trong lòng bấy lâu. Lần đầu tiên, Châu nói yêu Phong và hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.Cảnh môi chạm môi này khiếnThúy Ngân và B Trần đều hơi gượng gạo. Hôm quay, Thúy Ngân đang bị cảm. Cô sợ sẽ lây bệnh cho bạn diễn. Còn B Trần thì cảm thấy nụ hôn này không cần thiết. Theo lời kể của B Trần, toàn bộ cảnh quay kéo dài từ 9h sáng hôm trước đến khoảng 2h sáng hôm sau với lời thoại dài ba trang kịch bản. Riêng nụ hôn của họ dài khoảng hai tiếng với 20 nụ hôn được quay ở nhiều góc máy, cỡ cảnh.



Lo sợ không giống vợ chồng

Lần đầu đóng cặp, Thúy Ngân - B Trần lo lắng ngoại hình của họ không tương xứng, không làm khán giả tin họ là một đôi. B Trần sợ gương mặt mình non, không ra dáng đàn ông có vợ, đứng cạnh Thúy Ngân giống anh em, bạn bè. Thúy Ngân cười ngượng phân tích: "Một cô gái muốn được người đàn ông cho dựa vào thì cô ấy phải bé nhỏ, yếu đuối. Tôi không yếu đuối cũng không bé nhỏ, làm sao người ta bảo vệ được. Ban đầu, hai đứa tôi lo lắm. Tôi luôn phải kiếm những đôi giày thấp nhất khi quay".

B Trần kể: "Để tạo cảm xúc, tôi hay gọi Thúy Ngân là vợ. Ngân thấy thế cũng gọi tôi là chồng. Lần này đóng vợ chồng, tôi không cam tâm lắm vì hầu như chỉ có tôi quan tâm, lo lắng cho Thúy Ngân. Tôi hẹn Ngân sau này đóng vợ chồng ở dự án khác, hai đứa tình cảm với nhau nhiều hơn".

Cho tới hơn 60 tập phim, Thúy Ngân - B Trần là cặp đôi duy nhất có cảnh đám cưới của Cây táo nở hoa. Nhưng đây lại là cảnh phim khiến cả hai lao lực, đến mức sợ cưới ngoài đời. Cảnh phim bấm máy trong hai ngày, mỗi ngày 16-18 tiếng. Thúy Ngân cảm thấy rã rời, bầm tím cơ thể, ngủ vạ vật ở trường quay.