'Siêu trí tuệ' mùa 2 mở màn siêu hot nhưng lại vấp phải lỗi ngớ ngẩn từ câu nói của Trấn Thành khiến người xem khó chịu

Siêu trí tuệ mùa 2 đã có màn tái xuất đầy thành công với tập mở màn đã nhanh chóng lọt Top 3 trending trên YouTube.



Trong tập đầu tiên, khán giả không khỏi xuýt xoa trước màn thể hiện đầy xuất sắc của Hoàng Hiệp - chàng sinh viên năm 2 chuyên ngành y đa khoa Đại học Y dược TP.HCM với thử thách Đường Cong Kỳ Ảo và Nguyễn Văn Khanh với thử thách Mã Đi Tuần. Đây cũng là 2 thí sinh đầu tiên xuất hiện trong Biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2.

Tuy nhiên, khi theo dõi số đầu tiên, chương trình đã mắc phải một lỗi ngớ ngẩn đến từ đội ngũ làm sub tiếng Anh. Cụ thể sau khi Hoàng Hiệp hoàn thành xong phần thử thách thì Trấn Thành đã gọi mẹ của nam thí sinh này lên giao lưu. Lúc này, mẹ của Hoàng Hiệp chia sẻ cảm xúc cô rất lo lắng vì sợ khi đói con trai sẽ không làm bài được. Lúc này, Trấn Thành liền hỏi Hoàng Hiệp: "Ủa Hiệp! Đói là em làm không được hả? Sao mẹ sợ em đói dữ vậy?".

Tuy nhiên, ở phần phụ đề Engsub hiển thị trên màn hình, chương trình lại viết thành: "Can't you do maths when you're angry? Why is she so afraid you'll get angry?". Từ "angry" tiếng Anh nghĩa là "tức giận", trong khi từ "đói" chuẩn tiếng Anh phải là "hungry".

Ngay khi phát hiện ra lỗi này, khán giả xem chương trình không khỏi bàn tán, một số người tỏ ra cảm thông, cho rằng đây chỉ là sai sót nhỏ vì chương trình kéo dài đến gần 2 tiếng, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một vài người cho rằng nhà sản xuất nên cẩn trọng hơn khi các tập được phát sóng. Bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên nhà sản xuất này mắc phải lỗi về phần phụ đề.

Trước đó trong chương trình Người ấy là ai mùa 3, ở tập đầu tiên với màn kết đôi của Thanh Quỳnh - Alan Phạm cũng mắc lỗi phụ đề tương tự khi viết sai từ "SUPRISE: Bất ngờ". Trong khi từ này viết đúng tiếng Anh phải là: "SURPRISE".

Tiếp tục đón xem tập 2 Siêu trí tuệ mùa 2 sẽ được ra mắt khán giả lúc 20g00, Thứ 7 – 28/11/2020, đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.

Kiến Nghi