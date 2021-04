Quỳnh Kool bị đánh suốt 8 tiếng vì cảnh ghen tuông trên phim

'Hãy nói lời yêu' khởi đầu từ sự mâu thuẫn, đổ vỡ niềm tin của Hoàng My (Quỳnh Kool) với cha mẹ mình. Cũng như phần lớn các bạn trẻ mới lớn, My cố gắng thể hiện sự trưởng thành của mình và không muốn bố mẹ sắp xếp cuộc sống nên luôn tìm cách phản kháng. My đã tin và có chút ảo tưởng về quan điểm sống của mình. Cô mắc sai lầm, vấp ngã và đã phải trả giá. Hành trình bước vào đời của My nhắc nhở các bậc cha mẹ về cách chung sống với con cái, biết lắng nghe để có thể ở bên các con khi cần, là chỗ dựa khi con vấp ngã.