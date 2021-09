Phan Đinh Tùng: Chị Phương Thanh từng tặng 2 triệu khi tôi té lầu

Phan Đinh Tùng bày tỏ ca sĩ Phương Thanh là người anh mang ơn ẢNH: TL

Thập niên 2000, Phan Đình Tùng là cái tên để lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi ngoại hình ấn tượng và giọng hát đầy nội lực trong nhóm MTV. Năm 2003, khi trở thành ca sĩ hát solo, anh tiếp tục được yêu mến với hàng loạt bản hit được khán giả yêu thích như Bởi vì anh yêu em, Khúc hát mừng sinh nhật, Tình yêu diệu kỳ... Phan Đinh Tùng là hình mẫu nghệ sĩ đa năng, chinh phục được nhiều tầng lớp khán giả. Sau nhiều năm, anh vẫn là cái tên gợi nhắc ký ức thanh xuân của thế hệ công chúng yêu nhạc Việt.

Trong chương trình Ngày xưa chill phết, Phan Đinh Tùng được nghe lại những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình và nhóm MTV như Sóng tình, Tình yêu diệu kỳ... Theo tiết lộ của nam ca sĩ, ca khúc Sóng tình ra mắt năm 2000 và giúp anh phủ sóng liên tục ở nhiều sân khấu. Đặc biệt, trong một lần đi biểu diễn, nam ca sĩ gặp tai nạn té từ lầu 3 xuống đất nhưng thoát chết.

Phan Đinh Tùng nghẹn ngào khi nhắc về tai nạn té từ lầu 3 khiến anh giảm sút trí nhớ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Tai nạn đó làm cho trí nhớ của tôi bị giảm sút. Vì thế khi nói về kỷ niệm với MTV, tôi luôn cố gắng đào bới nhưng không thể nhớ ra được. Thật sự đó là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ theo hướng rằng thay vì buồn thì trong tương lai mình sẽ tạo ra một hành trình mới, sẽ có những tác phẩm cùng nhóm MTV. Chị Phương Thanh, nhóm MTV và nhạc sĩ Tuấn Khanh là người mà tôi mang ơn. Tôi bị tai nạn nhưng lúc ấy nghèo lắm, không có tiền. Anh Tuấn Khanh đã đứng ra quyên góp tiền giúp mình. Khi ấy chị Thanh đã tặng tôi 2 triệu đồng. Thời điểm đó, số tiền này lớn lắm, với một người nhà nghèo, không có tiền thì số tiền đó là cả một điều lớn lao", Phan Đinh Tùng nghẹn ngào nhớ lại.



Bên cạnh Sóng tình, tên tuổi của Phan Đinh Tùng được gắn liền với Khúc hát sinh nhật, bản hit quốc dân do chính anh sáng tác. Nam ca sĩ cho hay, từ những câu hát quen thuộc "Happy birthday to you", anh suy nghĩ phải Việt hóa và sáng tác một ca khúc dành riêng cho người Việt Nam. Thời điểm sáng tác, giọng ca Ngôi sao lẻ loi không hề kỳ vọng vào bài hát này nhưng đã đạt được thành công ngoài mong đợi.

Sau gần 20 năm theo đuổi sự nghiệp, nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ về ngoại hình và cả giọng hát ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh kể: "MV lúc đầu làm vì không có kinh phí nên chỉ lấy cảnh quay đơn giản lúc mình đi diễn ở phòng trà ghép vô nền nhạc. Khi nó trở thành bài hát quốc dân, mình mới trao đổi với đạo diễn làm một MV đẹp đẽ hơn về mặt hình ảnh, truyền tải thông điệp rằng sinh nhật sẽ ý nghĩa hơn khi có sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Hồi quay MV dùng tới 1.000 cây nến, may không có tóc chứ nếu có thì khi quay MV chắc bị cháy hết. Ca khúc cũng đã ra mắt được 17 năm rồi".

Theo Thanh niên