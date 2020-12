Phản biện quan điểm “30 tuổi chưa có nhà riêng là thất bại”, ứng viên trúng tuyển lương 28 triệu/ tháng

Tập 7 Cơ hội cho ai – Whose chance là cuộc đối đầu của 2 cặp ứng viên đầy màu sắc. Trong đó, cặp đối đầu đầu tiên là 2 chàng trai với ngoại hình ưa nhìn Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Phi Văn.

Nguyễn Văn Hiền, 27 tuổi, cử nhân chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường Đại học Hà Nội. Ứng viên có kinh nghiệm làm việc phong phú, từ chuyên viên kinh doanh đến giáo viên tiếng Anh. Ngoại ngữ là lợi thế của Văn Hiền, anh có 6 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

Đối thủ của Văn Hiền, Nguyễn Phi Văn, 27 tuổi, cử nhân chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn, có 8 kinh nghiệm làm việc, trải qua nhiều ngành nghề với nhiều vị trí, cấp bậc khác nhau. Nam ứng viên sở hữu năng khiếu văn nghệ ấn tượng, anh chia sẻ từng tham gia khá nhiều những dự án về giải trí trên truyền hình và gần đây nhất là xuất hiện với vai trò một trong 5 nam chính của chương trình Người ấy là ai với nghệ danh Vinh An. Cũng trong chương trình này, Phi Văn đã chính thức "come out" cùng gia đình.

Chủ đề tranh luận dành cho cặp đôi ứng viên trong tập 7 là "Bạn nhận định như thế nào về quan điểm 30 tuổi chưa mua được nhà riêng là thất bại?". Văn Hiền là người chia sẻ quan điểm trước, anh cho rằng thất bại hay thành công được xét trên nhiều yếu tố, chứ không phải việc ai đó sở hữu một ngôi nhà hay một chiếc ô tô. Phi Văn cũng đồng tình với quan điểm này.

Kết thúc vòng Đối mặt, Văn Hiền giành chiến thắng suýt soát với 4/7 bình chọn, trong đó có 3 bình chọn đến từ các sếp và 1 bình chọn từ khán giả trường quay. Nam ứng viên đủ điều kiện để bước tiếp vào vòng 2 – vòng Chinh phục.

Ở vòng Chinh phục, các sếp sẽ đặt câu hỏi chất vấn, đưa ra thử thách với mục đích tìm hiểu ứng viên, trước khi đưa ra quyết định nhấn đèn xanh, vàng hay đỏ, tương đương với quyết định tuyển dụng, cảnh báo hay từ chối.

Vốn đã có biểu hiện hài lòng với Văn Hiền từ vòng Đối mặt, sếp Lương ngay lập tức nhấn đèn xanh, tương đương với quyết định tuyển dụng Văn Hiền. "Tôi trao cho em cơ hội để trở thành CEO tức thì. Tôi đã đọc hồ sơ của em và tôi cảm thấy em rất hợp để làm việc ở mảng kinh doanh dịch vụ du lịch – lữ hành, đúng mảng mà em có thế mạnh là OTA. Tôi có thể nói ra con số để em có thể hình dung về độ lớn của nó. Làm thế nào để chúng ta có nhà, có xe, có tất cả mọi thứ", sếp Lương thuyết phục ứng viên.

Cũng dành nhiều thiện cảm cho Văn Hiền, tuy nhiên sếp Nga khẳng khái nhường ứng viên cho người đồng đội ghế "nóng":"Tôi định đặt vài câu hỏi cho bạn nhưng thấy sếp Lương như thế này nên tôi không muốn hỏi nữa. Sếp Lương là người khá khó tính mà sếp lại dành cho em nhiều ưu ái như vậy, tôi thấy cũng hơi lạ đấy. Chắc chắn em có điều gì đấy rất phù hợp với sếp Lương. Vì vậy tôi ủng hộ sếp Lương".

Theo quy định của chương trình, ứng viên phải sở hữu từ 2 đèn xanh trở lên mới đủ điều kiện được "chốt thương lượng" chung cuộc. Trước tình huống 4 sếp nhấn đèn đỏ, mỗi mình sếp Lương chọn đèn xanh, thì quyết định tuyển dụng đến từ sếp Ngô Hoàng Gia Khánh khiến cả phim trường thở phào.

Tuy nhiên, sếp Khánh cũng giải thích về quyết định của mình: "Tôi nhấn đèn xanh không phải chỉ vì anh Lương, mà tôi cũng rất thích những người trẻ như bạn. Người trẻ có thể làm rất nhiều vị trí, đặc biệt là quản lý dự án. Và thật sự tôi cảm thấy bạn về với anh Lương sẽ phù hợp hơn".

Kết quả chung cuộc, Văn Hiền chốt lương thành công cùng sếp Lương, với vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Du lịch, mức lương 28.000.000 đồng. Mức lương kỳ vọng của chàng trai 27 tuổi khi đến với chương trình là 25.000.000 đồng.

