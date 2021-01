Nữ sinh RMIT "bỏ về" khi chơi gameshow do Lê Dương Bảo Lâm làm MC

Đến với Gương mặt vàng , người chơi bắt buộc phải tìm cách ẩn mình bằng gương mặt bất biến, nói dối như thật sao cho thuyết phục nhất để đối thủ phải tự nguyện ra về. Xác nhận bản thân không hợp với tiêu chí của chương trình, Thiên Trang quyết định bấm nút tự "out" dưới ánh mắt đầy bất ngờ của MC Lê Dương Bảo Lâm cùng 4 đối thủ còn lại là Bảo Quốc, Minh Tuyền, Mộc Miên và Đình Thuận.

Khác với những đối thủ còn lại, Thiên Trang dường như khá lành tính, không nổi trội như các bạn chơi trong việc hoạt ngôn và diễn xuất. Thậm chí ngay phần chào sóng khán giả, nữ sinh trường Đại học RMIT thay vì dấu thân phận của mình bằng cách nói dối, thì cô lại lựa chọn cách nói thật.

Mọi chuyện không có gì bất ngờ khi Thiên Trang và các người chơi lần lượt trải qua 4 câu hỏi của vòng đầu tiên. Nhưng đến những phút cuối chờ đợi những người chơi tự nguyện rời khỏi chương trình để bảo toàn số tiền thưởng mình có được, nữ sinh 22 tuổi này lại quyết định bấm nút "out" để ra về.

Những tưởng Thiên Trang lựa chọn ra về sớm là vì bảo toàn số tiền thưởng mình có được. Nhưng khi được Lê Dương Bảo Lâm hỏi lí do thì nữ sinh cho biết bản thân không muốn tiếp tục cuộc chơi vì cô không thể nói dối tốt và hay như những đối thủ còn lại.

"Em thấy mọi người nói rất tốt, mà bản thân em lại không thể diễn được như thế, nên em rất là mệt mỏi với điều đó. Đó là lí do em muốn dừng lại cuộc chơi", Thiên Trang nói.

Trong chương trình cũng có nhiều tình tiết bất ngờ xảy ra. Cụ thể, người chơi Minh Tuyền được cho là người chơi may mắn nhất khi cô có ý định rời khỏi chương trình thì bất ngờ đối thủ Mộc Miên quyết định ra về. Cụ thể, với số tiền 2,5 triệu đồng có được, Minh Tuyền đủ tự tin ở lại đến vòng tiếp theo. Tuy nhiên vì các đối thủ ẩn mình, đánh lừa cô quá tốt nên Minh Tuyền đã quyết định trong đầu sẽ bấm nút "out" rời khỏi chương trình. Tuy nhiên, vừa đặt tay lên nút "out" thì trong tích tắc, Mộc Miên đã đi trước một bước. Bất ngờ với kết quả này, Minh Tuyền cho biết cô rất vui mừng vì đối thủ đã cứu thua một bàn trong thấy.

Trải qua các 4 vòng đấu, Minh Tuyền cũng rời khỏi chương trình trước sự xuất sắc của Đình Thuận. Vì bị trừ số tiền thưởng ở những câu hỏi ở các vòng sau, nên cô cũng tay trắng ra về. Tương tự, vì không thể trả lời chính xác câu hỏi cuối cùng liên quan đến đề tài lịch sử, nên Đình Thuận chỉ mang về được 2 triệu đồng mà anh đã tích luỹ được ở những vòng trước đó, vụt mất giải thưởng trị giá 20 triệu đồng của chương trình.

Tập 3 Gương mặt vàng sẽ phát sóng vào lúc 19h25 ngày 15/01 trên kênh VTV9.

Theo VTV