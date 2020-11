MC Lại Văn Sâm cất giữ nhiều kỷ niệm về Trần Lập và Bức Tường

MC Lại Văn Sâm yêu quý, gắn bó và như một người anh về tinh thần của ban nhạc Bức Tường từ nhiều năm qua. Ngay cả Trần Lập - người thân thiết và hay gặp gỡ với MC Lại Văn Sâm nhiều nhất đã không còn thì tình cảm mà anh dành cho các thành viên còn lại vẫn không thay đổi, thân tình và ấm áp.

''Tôi là người yêu âm nhạc cũng bởi vậy mà khi là sinh viên học ở Nga tôi có tham gia một ban nhạc. Với ban nhạc Bức Tường, tôi gặp Nhất Hoàng, Trần Hoàng, Tuấn Hùng và tất nhiên không thiếu Trần Lập. Âm nhạc kết nối anh em chúng tôi và đều dành sự trân quý cho nhau.

.

Khi Trần Lập còn sống, anh em chúng tôi hay cà phê sáng với nhau trên con phố Nguyễn Chí Thanh. Tôi vẫn nhớ Trần Lập hay gọi một ly cà phê không đường còn tôi thì cà phê có đường. Chúng tôi nói nhiều chuyện thậm chí từng hẹn nhau bỏ thuốc lá nhưng hình như chẳng ai thực hiện được điều này'' - MC Lại Văn Sâm nói.

Cũng giống như MC Lại Văn Sâm, guitarist Trần Tuấn Hùng bảo đến giờ anh vẫn không thể quên những ngày tháng bốn anh em của nhóm bao gồm anh, Trần Lập, Nhất Hoàng, Nguyễn Hoàng sáng sáng đều cùng nhau uống cà phê. "Có những khi chúng tôi chỉ ngồi im, không ai nói với ai hoặc chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối chẳng mục đích gì'' - Tuấn Hùng nói.

Các thành viên Bức Tường hội ngộ.

Từ thói quen giản dị ấy, khi thiếu vắng nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập, guitarist Trần Tuấn Hùng đã viết nên ca khúc "Ly cà phê không đường". Và cùng với 5 tác phẩm mới khác được viết trong 2 năm qua cộng với 3 tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Văn Hà, album "Con đường không tên" vừa được ra mắt khán giả.

Chia sẻ với VietNamNet, guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết khi Trần Lập còn sống anh chỉ một lần duy nhất cùng đứng chung vai trò tác giả với đàn anh trong ca khúc "Cơn mưa tháng năm" và những tác phẩm gần đây được Tuấn Hùng viết với cái tên: Ước muốn, Bình yên, Lối rẽ... dù bằng cảm xúc riêng của mình nhưng rõ ràng vẫn có sự ảnh hưởng nào đó của Trần Lập về tư tưởng bởi theo anh có thể do họ đã quá gần gũi và thân quên.

Guitarist An Nguyên - con trai 18 tuổi của guitarist Trần Tuấn Hùng.

Sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa cùng guitarist An Nguyên - con trai 18 tuổi của guitarist Trần Tuấn Hùng giúp Bức Tường với phiên bản mới đưa các khán giả trở về những miền ký ức xa xôi với Trở về, We are The Wall band... xen kẽ với đó là những suy tư về cuộc sống, tình yêu và tình người với Ký ức, Khoảng trống... Điều đặc biệt, Bức Tường giờ đây không chỉ có rock mà còn có Rap với sự góp mặt của KrazilNoyze.

Phạm Anh Khoa khiêm tốn nói rằng anh đến với Bức Tường với mong muốn ngọn lửa rock Việt tiếp tục cháy. "Tôi biết rằng mọi người đã quen với anh Trần Lập thì mỗi khi đến với Bức Tường, ai cũng sẽ mong tiếng hát của thủ lĩnh lại được cất lên. Tôi xin lỗi nếu mình làm phiền những ai rất yêu anh Trần Lập vì tôi cũng thế. Tôi sẽ làm theo một góc nhìn khác nhưng tin rằng vẫn có thể truyền tải những ý niệm mà ban nhạc Bức Tường đã dựng lên từ ngày đầu", Phạm Anh Khoa tâm sự.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Sau 25 năm, những người anh em của Bức Tường đã và đang viết tiếp giấc mơ của chính mình đầy tự hào. Dù thiếu vắng Trần Lập - thủ lĩnh của ban nhạc, người từng hằng mong muốn ''Bức Tường không bao giờ sụp đổ'' nhưng những thành viên còn lại vẫn đang tiếp tục truyền nguồn năng lượng tích cực cho những người anh em của mình hoàn thành sứ mệnh - những Rocker bản lĩnh.

Nguồn năng lượng tích cực trong âm nhạc của Bức Tường vẫn mãnh liệt chảy! Những bài hát mới, với cách nhìn cuộc sống của những người đàn ông đã đi qua mất mát đã truyền tải và ngấm sâu một cách trực diện đến người nghe ngập tràn cảm xúc. Đặc biệt với sự kết hợp lần này với thành viên mới là Phạm Anh Khoa, Bức Tường sẽ lại tiếp tục gây những bất ngờ đến Rock Việt.

Theo Vietnamnet