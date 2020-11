Lynk Lee suýt ngất xỉu vì tập luyện quá sức ở Gương mặt thân quen

Lynk Lee là một trong những thí sinh nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả Gương mặt thân quen 2020.

Mặc dù vũ đạo không phải là lợi thế của nữ ca sĩ, tuy nhiên Lynk Lee đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn của mình, từ khi xuất hiện cho đến khi kết thúc, nữ ca sĩ luôn giữ vững được một thần thái sang chảnh đặc biệt của chủ bản hit You belong with me.

Linh còn chia sẻ vào nửa bài đầu cô rất căng thẳng khi chiếc nón không vừa với đầu khiến cô mất tập trung nhưng thật may cô đã giữ được phong thái và hoàn thành thành tốt phần trình diễn của mình. Đây cũng chính là tiết mục kết thúc rất sôi động và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Tập 3 Gương mặt thân quen 2020 phát sóng lúc 21h15 thứ Bảy ngày 05/12/2020 trên kênh VTV3.

Theo VTV