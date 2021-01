Luật chơi từng gây sốc tại "King of Rap" sẽ xuất hiện tại "Giọng hát Việt nhí" 2021

Sau hơn 1 tháng tuyển sinh kỹ càng với hàng nghìn thí sinh đăng ký tham dự và các bài dự thi online được gửi về, chương trình Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021 đã tìm ra được những gương mặt tài năng để đến với vòng Giấu Mặt. Trong dàn thí sinh thế hệ mới này, không ít những bạn có nhiều năng khiếu khác như thiết kế, nhảy, diễn xuất… chứ không chỉ là hát, cho thấy tiềm năng phát triển nghệ thuật lớn có thể khai thác, đồng thời thể hiện đề tài phong phú đầy hứa hẹn mà các tài năng nhí có thể mang đến.

Dàn thí sinh của chương trình Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021 giống những viên ngọc thô cần mài, cần sự dẫn dắt của các huấn luyện viên (HLV) phù hợp. Để có thể chiêu mộ được các nhân tố ưng ý về với team mình, 3 đội HLV dự đoán sẽ phải tranh đấu vô cùng dữ dội.

Học hỏi thành công từ King Of Rap và cũng từng gây tranh luận qua các vòng thi, Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021 đã cải tiến thêm về luật chơi và tiến hành áp dụng "số like" vào phần tranh giành thí sinh để tăng tính kích thích cho chương trình: mỗi đội sẽ được cấp 150 like tương ứng với 150 triệu. Các vị HLV sẽ phải đặt cược số like cho thí sinh mình chọn (tối đa 20 like) để có thể thuyết phục thí sinh về đội mình, và mỗi đội sẽ được cấp thêm quyền lợi 1 lần chặn để ngăn đối thủ quay ghế và 1 lần khóa âm để ngăn đội khác lên tiếng thuyết phục thí sinh.

6 HLV của Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021.

Một điểm đặc biệt của chương trình Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021 đó là hiệu ứng 3D giả lập, hay còn gọi là công nghệ AR - thực tế ảo. Với mong muốn cho khán giả trải nghiệm sân khấu biến hóa kỳ ảo đặc sắc kết hợp cùng những màn biểu diễn chất lượng của các thí sinh, chương trình đã mang công nghệ này áp dụng cho từng tiết mục. Ưu điểm của nó là giảm thời gian dàn dựng sân khấu, đồng thời giúp các thí sinh được thỏa sức sáng tạo biến hoá theo trí tưởng tượng.

Sau khi King Of Rap tiên phong đưa vào sân khấu, Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021 đã học hỏi, cải thiện nhiều điểm để hoàn thiện với hi vọng các thí sinh sẽ có phần thi tốt nhất và các khán giả có trải nghiệm chân thật nhất.

Sân khấu ấn tượng của King of Rap.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021 là các cặp huấn luyện viên. 3 cặp HLV năm nay gồm cặp đôi Mimimama (Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang); BigFamily (BigDaddy - Emily); Kidneeland (Hưng Cao - Vũ Cát Tường).

Với những điểm mới mẻ này, chương trình cùng dàn thí sinh thế hệ mới hứa hẹn có thể mang đến rất nhiều bất ngờ và thu hút. Cùng đón chờ tập 1 của Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021 lên sóng VTV3 vào 20h00 Chủ nhật ngày 3/1/2021 sắp tới.

Theo VTV