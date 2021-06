Hãy nói lời yêu tập 22: Phan (Công Dương) tỏ tình, muốn ở bên My (Quỳnh Kool) lúc đau khổ nhất

Việc Minh (Quang Anh) - em trai - tự tử là một cú sốc lớn với gia đình My ( Quỳnh Kool ). My không thể ngờ rằng em trai Minh lại làm như vậy. Ông Tín (NSND Trọng Trinh) và bà Hoài (Nguyệt Hằng) cũng xót xa vô cùng khi mất đi đứa con trai ngoan ngoãn.

Từ khi Minh ra đi, My rơi vào thời kỳ khó khăn và đau khổ nhất. Liên tiếp các biến cố xảy đến, My dường như muốn gục ngã. Đúng lúc này, My lại nhận được lời tỏ tình của Phan ( Công Dương ). Phan nói với My dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ My một mình.

"Anh biết là anh nói những lời này bây giờ không phải đúng lúc lắm nhưng thật sự anh chỉ muốn ở bên cạnh em khi em đau khổ, nhưng với tư cách là người yêu chứ không phải bạn cùng lớp" - Phan đường đột tỏ tình khiến My xúc động.

Nghe những lời này của Phan, My rơi nước mắt.

Liệu rằng My có đồng ý làm bạn gái của Phan? Nếu biết chuyện này, bà Hoài có ngăn cấm?

Đón xem tập 22 Hãy nói lời yêu phát sóng vào 21h30 hôm nay, 25/6, trên kênh VTV3!

Theo VTV