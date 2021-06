Hãy nói lời yêu - Tập 21: Minh (Quang Anh) bị bà Hoài (Nguyệt Hằng) giam lỏng trong phòng

Ám ảnh về chuyện không thể dạy dỗ cô con gái đầu lòng - Hoàng My (Quỳnh Kool) cho nên hồn, bà Hoài (Nguyệt Hằng) giờ dồn hết tâm sức vào cậu con trai thứ 2 - Hoàng Minh (Quang Anh). Sau khi My lên thành phố để trở lại học, chỉ còn mỗi mình Minh ở nhà với mẹ. My biết em trai sẽ phải chịu sự kiểm soát gắt gao từ mẹ nhưng không còn cách nào khác. My cũng nghĩ Minh đủ thông minh để né tránh những chiêu dạy dỗ từ mẹ.

Nhưng bà Hoài giờ còn quản Minh chặt hơn trước, đặc biệt sau vụ Minh nói dối đi chơi, bà Hoài không còn tin tưởng con trai tuyệt đối nữa. Khi Minh chán chường muốn ra khỏi phòng để thoải mái, thì vô tình phát hiện mình không thể mở được cửa.

Minh gọi lớn nhưng không thấy mẹ đâu. Hóa ra, bà Hoài đã giam lỏng con trai trong phòng và khóa trái cửa lại.

Liệu Minh có thoát ra được căn phòng đó?

Tập 21 của phim sẽ được phát sóng vào 21h40 hôm nay trên kênh VTV3.

Theo VTV