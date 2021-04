Hãy nói lời yêu tập 2: My (Quỳnh Kool) thất vọng vì gia đình giả dối

Tập 2 phim "Hãy nói lời yêu", ông Tín (NSND Trọng Trinh) đưa bà Hoài (Nguyệt Hằng) đi làm. Khi bắt gặp những ánh mắt dò xét của những người trong cơ quan, bà Hoài bắt chồng phải xuống mở cửa xe cho mình. Thậm chí, bà còn bắt ông Tín nắm tay để đỡ mình xuống xe.



Ông Tín nghe thấy yêu cầu lạ lùng, liền hỏi: "Em làm gì vậy?" và nhận được câu trả lời: "Chả làm gì cả, tôi chỉ muốn giữ thể diện cho gia đình mình thôi".

Ông Tín bất ngờ khi nghe yêu cầu từ vợ. Ảnh: CMH.

Bà Hoài đưa tay để ông Tín đỡ xuống xe. Ảnh: CMH.

Bước xuống xe, bà Hoài như biến thành người khác. Bà niềm nở, ân cần dặn chồng: "Em vào làm đây, anh đi cẩn thận nhé".

Bà Hoài "diễn" cảnh hạnh phúc với chồng. Ảnh: CMH.

Trong cảnh khác, My (Quỳnh Kool) đang ngồi cùng với em trai là Minh (Quang Anh). My than thở: "Giả dối hết. Cái hạnh phúc của gia đình này cũng là giả dối hết".

Minh nghe xong thấy khó hiểu và hỏi: "Chị bị ngẫn à? Cứ bảo em ngẫn, hoá ra chị còn ngẫn hơn em".

My thất vọng khi nhìn về ảnh gia đình trong tập 2 phim "Hãy nói lời yêu".. Ảnh: CMH.

Trong tập 2 của phim, My lại gây ra chuyện khiến gia đình cô mang điều tiếng. Khi nghe My nói lời xin lỗi, bà Hoài vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi? Sao hai bố con cứ mở mồm ra là chỉ biết xin lỗi thế? Bây giờ cả thiên hạ người ta cười vào mặt mẹ, cười vào danh dự gia đình này. Biết chui đi đâu được chứ". Nghe vậy, My ngao ngán nói: "Mẹ lo cho thiên hạ làm gì, mẹ lo cho mẹ trước đi đã".

Bà Hoài khóc vì lo lắng gia đình bị mất danh dự. Ảnh: CMH.

Tập 2 phim " Hẹn em ngày nắng " sẽ tiếp tục lên sóng ngày 16/4, lúc 21h30 trên VTV3.

Theo Lao động