Hãy nói lời yêu tập 1: Hoàng My (Quỳnh Kool) bị mẹ cấm chơi với bạn "không cùng tầng mây"

Tú (Bảo Hân) và Hoàng My (Quỳnh Kool) vốn là một đôi bạn chơi thân với nhau. Tuy nhiên vì xuất thân khác nhau nên bố mẹ Hoàng My luôn cảm thấy khó chịu khi con gái mình chơi với Tú, bởi Tú mồ côi cha mẹ và gia đình rất nghèo.

Thậm chí, mẹ My đã đến tận nhà của Tú để nói chuyện và đưa ra lý do là "bạn tầng mây nào chơi với tầng mây đấy", thậm chí yêu cầu Tú chấm dứt tình bạn với Hoàng My. Trong khi đó, khi My và Tú xảy ra chuyện thì bố mẹ My chỉ chăm chăm lo giải quyết cho con gái mình.

Tập 1 của phim sẽ được phát sóng vào 21h40 hôm nay trên kênh VTV3.

Theo VTV