Han Sara hát "Tớ thích cậu" cỗ vũ nam sinh tỏ tình, Lê Lộc tiết lộ bí mật động thời đi học

Trong tập này, người tiếp tục ở cạnh các bạn trẻ giây phút nói lên toàn bộ tâm tư trên bục dũng khí không ai khác chính là: Đại Nghĩa và Tam Triều Dâng. Đặc biệt trong số phát sóng này các bạn học sinh dễ thương sẽ gặp gỡ hai khách mời đến chia sẻ tâm tư là: cô ca sĩ năng động Han Sara và nữ diễn viên Lê Lộc.

Đến với Thiếu niên nói 2021 họ không chỉ thực hiện sứ mệnh chia sẻ, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn học sinh, mà còn có cơ hội sống lại một phần ký ức ngồi trên ghế nhà trường qua việc chia sẻ kỉ niệm thời học trò, những lần quái chiêu khiến phụ huynh và thầy cô phải đau đầu xử trí. Chưa kể đây cũng là cơ hội để các khách mời cùng với các bạn học sinh trường Nguyễn Hữu Huân chơi trò chơi để tăng tính gắn kết và có nhiều thêm những tiếng cười.

Ở một ngôi trường có bề dày lịch sử học vấn như trường Nguyễn Hữu Huân, việc quan tâm chăm sóc học sinh không chỉ dừng ở việc thầy cô chỉ dạy cho các bạn về kiến thức và cuộc sống. Nắm bắt tâm sinh lý của các bạn trẻ mới lớn phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống, ban giám hiệu nhà trường còn thành lập Phòng tư vấn tâm lý cho các bạn học sinh. Hai thầy cô của phòng tham vấn đã trở thành những người thầy, người bạn vô cùng ý nghĩa với các bạn học sinh, hơn nữa còn tham vấn tâm lý cho các phụ huynh, từ đó hàn gắn nhiều mối quan hệ trong gia đình.

Không chỉ vậy, Trường Nguyễn Hữu Huân còn được mệnh danh là ngôi trường không ngày nghỉ với việc thầy hiệu trưởng cho phép mở cửa 24/7, các bạn học sinh với năng khiếu và tài năng đều có thể tham gia, thậm chí thành lập clb và hoạt động tự do trong khuôn khổ nhà trường. Mỗi giờ ra trời đều có thể trở thành một nhạc hội giao lưu giữa các clb âm nhạc với vô vàn dòng nhạc khác nhau.

Mở đầu buổi chia sẻ của Thiếu Niên Nói là câu chuyện của một anh chàng cá tính với đam mê nhạc rap. Quang Nhật trên bục dũng khí lần đầu đã thể hiện tác phẩm mà cậu bé dày công sáng tác giống như lời cảm ơn dành cho thầy cô, cha mẹ đã có công dạy dỗ và ủng hộ hết mình cho đam mê của cậu bé. Để bố mẹ yên tâm Quang Nhật nói chắc như đinh rằng sẽ cân bằng song song giữa việc học và làm nhạc, minh chứng là cậu tự tin viết rap bằng toàn bộ công thức của các môn học đã học qua. Thật may mắn cho Quang Nhật khi có những vị phụ huynh tâm lý như vậy luôn ủng hộ phía sau, chắc chắn cậu bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa với sự ủng hộ hết mình từ phía gia đình.

Tâm sự thứ hai đến từ một cô gái xinh đẹp giỏi giang với phong thái tự tin và rạng rỡ - Âu Dương Hồng An. Cô bé chính xác là hình mẫu hoàn hảo cho con nhà người ta với ngoại hình xinh đẹp, ưa nhìn, hơn nữa học giỏi toàn diện và luôn trở thành tâm điểm sự chú ý của bạn bè, thậm chí là người quen với bố mẹ luôn ngưỡng mộ khi cô bé có thể toàn diện như vậy. Tuy nhiên thiên tài thì cũng phải khóc, câu chuyện phía sau của Hồng An cũng là điều nhiều người đối mặt, đó là sự kỳ vọng sinh áp lực từ mọi người. Hồng An mong muốn sẽ phát triển và định hướng bản thân làm truyền thông đại chúng, trở thành một người quảng giao tốt, và sẽ bắt đầu với hành trình dụ học tại Thái Lan.

Tuy nhiên ngành học mà cô bé lựa chọn lại quá mông lung và ngờ vực trong mắt chú dì cô bác, thậm chí cả bà nội và bố mẹ. Có lẽ do cách biệt tuổi tác nên nhiều lần có cố gắng vẫn bị Bà Nội thậm chí là những người không liên quan áp đặt rằng Hồng An sẽ phải học bác sĩ kỹ sư gì đó. Giây phút em bật khóc trên bục dũng khí, trên môi em vẫn giữ nụ cười, vì em biết em quyết tâm và bố mẹ luôn ủng hộ. Dành lời khuyên cho cô gái kiên định và trưởng thành, Đại Nghĩa dặn dò cô bé: “hãy luôn giữ một tinh thần như vậy, hơn nữa em hãy theo đuổi song song 50% đam mê và 50% Lý trí, để khi mình không thể đạt được những kỳ vọng của bản thân vẫn sẽ có những con đường khác sẵn sàng chờ đón ta”.

Sau câu chuyện của Hồng An, món quà đầu tiên TNN mang tới cho trường Nguyễn Hữu Huân chính là sự xuất hiện của cô dễ thương Lê Lộc. Tại bục dũng khí cũng là lần đầu tiên câu chuyện học đường của cô diễn viên nghịch ngợm này được khui ra, đó là thường trốn học. Thậm chí có một lần trốn ngay đúng tiết Vật Lý kiểm tra nên bị thầy giám thị mời phụ huynh lên, vì sợ bố đánh nên Lê Lộc không dám nhờ bố mà nhờ chú xe ôm “cải trang” thành chú ruột và lên văn phòng. Ngày cấp 3, cô còn liều lĩnh đăng ký thi duy nhất trường sân khấu bất chấp sự phản đối của mẹ Lê Giang và bố với suy nghĩ được ăn cả ngã về không. Nhưng sau cùng chính bằng ý chí kiên cường và đam mê mãnh liệt, cô đã làm được, qua đó cũng nhắn nhủ các bạn học sinh trường Nguyễn Hữu Huân rằng đam mê không sai, nhưng bạn phải nghiêm túc thì mới hái được “quả ngọt”.

Người bạn thứ 3 bước lên bục dũng khí là Thiên Lý, cô bé luôn cảm nhận mẹ thiên vị anh trai nhiều hơn mình, dù cho cô cố gắng để học tốt hơn vượt trội hơn anh trai nhưng vẫn cảm thấy không được mẹ quan tâm. Nhưng cuối cùng hoá ra vấn đề không phải ở mẹ mà ở chính bản thân Thiên Lý, do quá áp lực và mặn nhiên nghĩ mẹ thương anh hơn nên đôi khi cô bé xử sự bị quá đà và to tiếng với người thân khiến mẹ dù đau lòng vẫn phải răn dạy nghiêm khắc. Sau những khúc mắc đã được giãi bày, chắc chắn thời gian tới sẽ là sự cố gắng của chính cô bạn và mẹ để tâm sự và thấu hiểu những vấn đề từ hai phía.

Tiếp tục là một ca “gỡ rối tơ vò” của Đại Nghĩa và Tam Triều Dâng, câu chuyện của bạn Lê Minh Hân là những chuyện nảy sinh trong gia đình với bố mẹ. Thời điểm đăng ký thi vào lớp 10, cô bạn và gia đình có trao đổi nguyện vọng, tuy nhiên sau đó ba mẹ lại tự ý quyết định cả 3 nguyện vọng trường cấp 3 cho con gái và không có nguyện vọng nào cô bé vừa ý. Thấu hiểu cô bé, ba mẹ cũng xin lỗi và dành những lời động viên cho bạn, “một người giỏi thì học ở đâu cũng vậy, chỉ là một môi trường học”, hơn nữa Nguyễn Hữu Huân cũng là ngôi trường đi đầu trong việc giáo dục và hoạt động của học sinh nên ba mẹ muốn Minh hân sẽ hoà hợp với nơi này. Hơn nữa, ba minh hân làm kinh doanh thường không ở nhà, mẹ thì sức khỏe không đảm bảo, trường mà cô bạn muốn lại xa nhà nên không thể đảm bảo đưa đón cô bạn lâu dài nên mới chọn môi trường tốt nhất trong khả năng cho bạn học. Để kết nối gia đình Minh Hân, hai thầy cô vòng tư vấn tâm lý đã xuất hiện để nói cho cô bé hiểu những nỗi lòng của phụ huynh cũng như thay cô bé kết nối suy nghĩ với bố mẹ dưới sân khấu.

Tình yêu học đường là những câu chuyện nhỏ bé, dí dỏm, bẽn lẽn nhưng rất dễ thương, Cậu bạn Trần Việt Quân đã có một mối tình cấp 2 như vậy. Đơn phương cô bạn thân suốt 4 năm nhưng rồi không thể thổ lộ vì đã chuyển cấp khác trường, tại bục dũng khí Quân đã nói lên toàn bộ tình cảm của mình và hy vọng sẽ được gửi tới bạn nữ kia ngày phát sóng. may mắn cho cậu bạn là bố mẹ vô cũng tâm lý, luôn ủng hộ con nói ra những điều trong lòng. Mẹ Việt Quân cũng là một nhà giáo, nên cô hoàn toàn thấu hiểu tâm lý của giới trẻ học đường, cấm cản không phải là cách mà thay vào đó ủng hộ các con giúp đỡ và tự do phát triển mới là điều tốt nhất cho các bạn đang tuổi trưởng thành.

Vì đã dũng cảm nói lên tâm tư trong lòng nên Quân xứng đáng nhận được một món quà, và đó chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Han Sara để tặng cho cậu bản hit: Tớ thích cậu. Không khí trường Nguyễn Hữu Huân cũng vì vậy mà xua tan đi sự buồn bã sau những giọt nước mắt, thay vào đó là sự vui vẻ và năng lượng ngập tràn.

Sau những phút chia sẻ và tâm sự đầy cảm xúc là lúc mà các nghệ sĩ một lần nữa khoác lên chiếc áo đồng phục, trở về thời cắp sách tới trường. Thậm chí bất kể lứa tuổi, họ còn xưng hô “tôi - bạn” như xóa đi khoảng cách thế hệ, hòa mình một lần nữa vào không gian ký ức đáng nhớ.

Tuần này, các khách mời sẽ cùng với các bạn học sinh tham gia thử thách tạo dáng và trả lời câu hỏi, và hình phạt lần này sẽ là quả bom bột trên trần nhà, nếu không thể thực hiện thử thách thì đội thua cuộc “xác định tắm bột” dần là vừa. Trong giây phút trớ trêu ấy, tình chị em “không chắc bền lâu” khi Han Sara trở thành cây cột cho hai cô chị Lê Lộc Và Tam Triều Dâng đánh đu làm xiếc, Tam Triều Dâng còn đưa cả đội và nguy hiểm khi trả lời sai câu hỏi. trong khi đó Lê Lộc lại bận đi giúp đội đối thủ thực hiện thử thách. Cuối cùng thì may mắn đội của 3 nghệ sĩ đã thắng, nhường phần tắm mưa bột cho các bạn học sinh đội còn lại.

Thiếu niên nói là nơi để các bạn trẻ có thể giãi bày cảm xúc, bộc lộ suy nghĩ của chính mình và giúp các bạn tự tin thể hiện bản thân. Cùng đón xem những tập tiếp theo của chương trình vào 20h30 thứ Năm hàng tuần trên VTV3.

