Bức Tường tổ chức liveshow "Trở về" kỷ niệm 5 năm ngày mất của Trần Lập

Liveshow Trở về sẽ diễn ra 17/4 tại sân trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Đã 4 năm kể từ liveshow "Hẹn gặp lại vào 2017", khán giả mới có cơ hội tái ngộ Bức Tường trong một liveshow lớn tại Hà Nội.

Bốn mảnh ghép của ban nhạc Bức Tường

Guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết, liveshow dự kiến diễn ra năm 2020 đúng kỷ niệm 25 năm ban nhạc Bức Tường nhưng nhóm lỡ hẹn khán giả do dịch bệnh bùng phát. Đêm nhạc "Trở về" này vừa hay tưởng nhớ 5 năm mất của thủ lĩnh nhóm nhạc Trần Lập, đánh dấu 26 năm ra đời của ban nhạc rock có màu sắc riêng. Được biết, sân khấu lần này được thiết kế theo biểu tượng W, lấy cảm hứng từ: The Wall (tên khai sinh ban đầu của Bức Tường), Work (làm việc - cống hiến), Win (thành công) và Way back home (trở về nhà).

Bức Tường chính thức được thành lập vào năm 1995 với 5 thành viên và được coi là một trong những cái tên đi đầu trong việc đưa dòng nhạc Rock đến gần với khán giả Việt, đặc biệt là thế hệ sinh viên lúc bấy giờ. Năm 2016, sự ra đi đột ngột của thủ lĩnh Trần Lập đã có lúc khiến bốn mảnh ghép còn lại và chính những khán giả trung thành cảm thấy hoang mang về hành trình tương lai của Bức Tường. Tuy nhiên, bằng tình yêu của Rock và cả những kỷ niệm với ban nhạc với 4 thành viên vẫn ở lại bên nhau, tiếp tục vạch ra những chặng đường mới mẻ.

Guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết, nhạc sĩ Trần Lập sẽ "trở về" theo cách đặc biệt trong liveshow "Trở về"

"Khi anh Trần Lập ra đi, gần như chúng tôi phải đứng trước câu hỏi: Tồn tại được nữa hay không? Quyết định này khó khăn như thế nào mọi người cũng biết, nhưng tình yêu âm nhạc, đam mê của chúng tôi còn rất lớn cũng như tình cảm khán giả dành cho chúng tôi và mong mỏi của Trần Lập hẳn không muốn chúng tôi sụp đổ. Tuy nhiên, khi đó chúng tôi chỉ duy trì hoạt động ở mức cầm chừng khi chơi lại các bài hát cũ, tổ chức các show diễn tưởng nhớ... Nhưng điều đó không phải là mãi mãi. Chúng tôi nhận thấy, nếu muốn phát triển phải có sáng tạo, có hướng đi mới, tạo ra giá trị mới", nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

Nói về sự "trở về" của cố nhạc sĩ Trần Lập trong liveshow lần này, guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết: "Chắc chắn anh ấy sẽ trở về theo cách đặc biệt nhất. Suốt 5 năm qua, mọi hoạt động nghệ thuật của Bức Tường chưa từng thiếu vắng hình ảnh của anh Trần Lập. Vị trí của anh Lập là vị trí không ai có thể thay thế được. Vì thế, chúng tôi không cố tìm người thay thế anh Trần Lập mà Bức Tường quyết định mời các ca sĩ hợp tác để nhóm nhạc có thể đi tiếp cùng nhau".

Đêm nhạc "Trở về" có sự tham gia của rocker Phạm Anh Khoa, Quán quân Bức Tường cover 2018 Nguyễn Việt Lâm, ban nhạc Kháu. Đặc biệt, Bức Tường sẽ dành tặng 10 suất học bổng cho 10 sinh viên Xây dựng xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn trong khoá 2021 - 2022

An Khánh