Bộ phim được netizen ca ngợi là hay nhất Việt Nam, phát sóng từ hơn 20 năm trước những vẫn có lượt xem khủng

Truyền hình Việt Nam đầu thập niên 2000 có thể chưa hiện đại và "nét căng" như thời gian gần đây, nhưng những câu chuyện mà nó mang lại thì luôn để lại thông điệp đặc biệt. Nhất là qua lối xây dựng nhân vật trọn vẹn, kết hợp với diễn xuất chân thật và lời thoại sâu cay.



Trong hơn 20 năm về trước ấy, có một bộ phim mang tên Sóng Ở Đáy Sông từng "gây bão" xuyên dọc đất nước. Để rồi cho tới thời điểm hiện tại, mỗi lần tiêu đề phim được nhắc đến trên mạng xã hội là dân tình lại đổ xô vào tương tác. Phần lớn ai cũng khẳng định đây là phim truyền hình hấp dẫn nhất Việt Nam, rồi nào là lời thoại đỉnh hay vai diễn phản diện kia "đáng ghét chết đi được"…

Là một tác phẩm phát sóng vào năm 2000, Sóng Ở Đáy Sông có sự tham gia diễn xuất của dàn nghệ sĩ tên tuổi: Xuân Bắc, Duy Hậu, Kim Oanh, Bá Anh…cùng hệ thống nhân vật phụ gây thương nhớ. Phim do đạo diễn Lê Đức Tiến cầm trịch và chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu.

Trong một bài viết mới đây trên nhóm Facebook Maybe You Never Watched This Movie, netizen Việt lại được dịp khen Sóng Ở Đáy Sông hết lời. Khá bất ngờ là nhiều khán giả trẻ tuổi, thuộc thế hệ Gen Z mà vẫn mê mệt cày hết 10 tập phim. Sau đây là một số bình luận chứng tỏ độ kinh điển của tác phẩm:

Tổng hợp bình luận về phim Sóng Ở Đáy Sông: - Thích kiểu đơn giản, mạch phim chậm mà cảm xúc trong từng khung hình. - Không biết mọi người thế nào chứ mình đặc biệt thích xem những cảnh có ẩm thực trong mấy phim cũ này nhé, kiểu nó chứa cả những nét đặc trưng của một thời điểm đó ấy. - Phim này lần nào xem cũng cảm thấy ấm ức thay cho nhân vật Núi, cứ lúc nào tưởng chừng điều tốt đẹp sắp đến là lại có chuyện xảy ra. Để rồi từ một cậu thanh niên học giỏi trở thành kẻ lưu manh chịu cảnh tù tội. Thậm chí cha ruột còn viết thư xin cho Núi ở tù chung thân. - Đã từng có 1 thời, phim Việt không cần mua kịch bản nước ngoài nhưng vẫn đỉnh của đỉnh. - Phim này giờ remaster lại càng ngon, nội dung hay mà do phim cũ rồi xem hơi đau mắt, hôm nọ xem thử tập 1 thế là ngồi hết buổi chiều cày luôn. - Phim này thời đấy hot một cách kinh khủng luôn. Đi chợ cùng mẹ toàn thấy mọi người bàn về phim. (Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie)

Câu chuyện trong Sóng Ở Đáy Sông không quá hiếm hoi khi nhớ về một thời đất nước trải qua giai đoạn bao cấp. Nội dung phim xoay quanh nam chính Núi (Xuân Bắc) và cuộc đời của cậu từ nhỏ tới lớn. Gia đình Núi vốn là tư sản cũ tại Hải Phòng nhưng bản thân cậu lại là con của vợ lẽ nên không được cha thừa nhận, đã vậy còn phải sống trong cảnh bần hàn và bị phân biệt đối xử so với những người anh cùng cha khác mẹ.

Khi chiến tranh nổ ra, Núi di tản về quê ngoại rồi lao vào mối tình đầu chóng vánh. Vì cuộc sống khốn khó, lại kèm theo nhiều sự cố bất ngờ mà tính cách Núi dần tha hóa. Trước tình cảnh mồ côi mẹ, cha ruột bỏ rơi, Núi đành trở thành kẻ cắp vặt rồi nhiều lần vào tù ra tội. Từ đây mở ra kiếp sống giang hồ và hành trình làm lại cuộc đời gian nan của Núi.

Theo Chi Phạm (Trí Thức Trẻ)