8 bộ phim cẩu thả, dở tệ năm 2020

Trong The Last Thing He Wanted, Anna Hathaway đóng vai nhà báo chính trị Elena McMahon giúp cha mình trong vụ thỏa thuận vũ khí. Nội dung có vẻ vĩ mô nhưng lại thất bại nặng nề. Phim chỉ được đánh giá 5% trên Rotten Tomatoes. Các nhà phê bình cho rằng phim có quá nhiều nội dung. "Toàn bộ câu chuyện quá khó hiểu, dù chịu khó phân tích cũng không đọng lại gì", Film Week bình luận. Ảnh: Netflix.

Theo Zing