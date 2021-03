6,5 triệu đồng một tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vẫn không có mà bán

Năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 70 ngày sinh của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Công ty phát hành sách Đông A cho biết đã in Tuyển tập truyện ngắn của ông thành 3 phiên bản. 2000 cuốn ấn bản cao cấp (phát hành dạng phổ thông), giá 450.000 đồng; ấn bản S500 gồm 500 cuốn giới hạn, giá 900.000 đồng, được đánh số nhảy DA 001 đến DA 500. Mỗi bản được phát hành đều là duy nhất. Bìa cứng làm thủ công bọc da PU, có hộp giấy.

S100 gồm 20 cuốn dạng luxury (sang trọng) có giá 6,5 triệu đồng và 80 cuốn với giá 4,5 triệu đồng.

Sách được đựng trong chiếc hộp có chốt gài, lòng hộp lót nhung đen, bọc bằng da.

Những cuốn này chủ yếu hướng đến đối tượng độc giả là dân "chơi sách", sưu tầm sách quý hiếm. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2021, bản S100 mới chính thức phát hành.

Vậy những cuốn "luxury" này có gì đặc biệt để nó được bán với giá bằng cả một tháng lương công chức mà vẫn không có để bán?

Theo Đông A, trước hết nó nằm ở chất lượng nội dung. Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp này là sự "liên tài" giữa nhà văn tài năng và các hoạ sĩ đương đại nổi tiếng, như Nguyễn Thành Chương, Nguyễn Thanh Bình, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong… Hơn nữa, nó còn do chính tác giả lựa chọn và là cuốn sách cuối cùng của nhà văn để "rửa tay gác kiếm". Với ý nghĩa đó, Đông A đã biến một cuốn sách dạng phổ thông thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa.

Riêng bức tranh của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Bình (minh hoạ cho truyện Chảy đi sông ơi) khi mang đấu giá đã được bán tới 99 triệu đồng. Các bức khác cũng có giá vài chục triệu, cho thấy giá trị "2 trong 1" của cuốn sách này.

Trong hình là minh họa truyện "Chảy đi sông ơi" (họa sĩ Nguyễn Thanh Bình).

Bản S100 được in hoàn toàn bằng giấy Conqueror của Scotland. Giấy Conqueror là một loại giấy mỹ thuật cao cấp, gây ấn tượng bởi sự thanh lịch, sang trọng, và khá đắt đỏ vì nguyên liệu cũng như các tiêu chuẩn sản xuất rất cao. Nó ra đời từ năm 1888, xuất phát từ mong muốn tạo ra một chất liệu đẹp và đẳng cấp của những bậc thầy nghề làm giấy Scotland.

Ngày nay, Conqueror vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu lớn khi cần tạo ra những ấn phẩm thanh lịch, sang trọng, đẳng cấp.

Cạnh sách trên và bụng sách mạ nhũ vàng đồng.

Bìa sách được bọc bằng da microfiber màu xanh thẫm. Bìa 1 có 12 hoa văn hình tròn được dập thủ công từng hình với 6 loại màu nhũ khác nhau, tượng trưng cho các họa sĩ tham gia minh họa cuốn sách. Bìa 4 có dập logo chữ S để phân biệt với các bản chữ V. Gáy sách dập khung viền nhũ, nút hoa văn, gân gáy nổi, được siết thủ công từng bìa. Cạnh sách trên và bụng sách mạ nhũ vàng đồng.

Sách được rọc thủ công từng tay sách, giữ nguyên phách giấy.

Ruột sách in khổ 18,5 x 26,5 cm, được rọc thủ công từng tay sách, giữ nguyên phách giấy. Do đó, về tổng thể, phần cạnh sách phía dưới trông sẽ có vẻ như không đều nhưng đó chính là chính là điểm đặc biệt so với những cuốn sách được dọc bằng máy. Phương pháp Deckle-edge này đã trở thành một phần biểu tượng của sự tinh tế, hoài cổ ở những ấn bản sách quý, được làm thủ công với giấy in chất lượng cao.

Sách được đựng trong chiếc hộp có chốt gài, lòng hộp lót nhung đen, bọc bằng da.

Tờ gác sách do bác sĩ giấy Bùi Tiến Phúc và nghệ nhân người Đài Loan (Trung Quốc) Trần Bội Tuyền thực hiện thủ công từng tờ với kỹ thuật giấy hoa cương (Paper marbling), mỗi tờ là duy nhất. Mỗi cuốn sách có hai tờ gác đầu và cuối sách.

Hỏi đại diện nhà sách Đông A sắp tới đây có cho tái bản ấn phẩm cao cấp này nữa không, đơn vị này cho biết, đây là những ấn bản đặc biệt và duy nhất. Nếu cho tái bản thì sẽ làm sai lệch tinh thần "độc bản" mà nhà sách hướng đến khi thực hiện. Dù nó có được đặt hàng hay trả giá cao để mua thì Đông A cũng sẽ không in tiếp.

Minh Nhật