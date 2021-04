5 mẫu áo sơ mi đang được diện nhiều nhất: Kiểu nào cũng dễ mặc, mix đồ đơn giản cũng "auto" sang xịn

Dù đi làm hay đi chơi, áo sơ mi cũng sẽ là bảo chứng cho vẻ ngoài sành điệu và thanh lịch cho các chị em. Sang đến mùa Hè thì item này còn trở nên hữu ích hơn khi là món thời trang "cốt cán" trong muôn vàn set trang phục mát mẻ, thời thượng. Đây chính là lý do, việc bổ sung cho tủ đồ những mẫu áo sơ mi chuẩn đẹp, có khả năng nâng tầm phong cách là vô cùng cần thiết lúc này. Và muốn biết đâu là những mẫu áo sơ mi đáng sắm nhất, chị em hãy tham khảo ngay 5 kiểu đang được hội sành điệu xứ Hàn diện rần rần sau đây.

Áo sơ mi tím

Trend đồ tím dù nổi như cồn vào năm ngoái nhưng cho đến năm nay, xu hướng này vẫn chưa hề tàn lụi. Hội gái xinh sành điệu vẫn đang diện đồ tím ầm ầm và một trong những món đồ được trọng dụng nhất chính là áo sơ mi tím. Kiểu áo với sắc độ nhẹ nhàng này sẽ mang đến cho chị em vẻ ngoài thật trẻ trung, tươi xinh nhưng cũng chẳng kém phần trang nhã, thanh lịch, chụp hình sống ảo lại càng ăn ảnh. Áo sơ mi tím hợp mix với quần jeans xanh, jeans trắng và quần âu màu trung tính để cho bạn outfit hài hòa, xịn đẹp.

Áo sơ mi kẻ sọc

Áo sơ mi kẻ sọc ngày càng chiếm sóng mạnh mẽ trong những tấm hình OOTD của hội sành điệu. Tuy là áo họa tiết nhưng sơ mi kẻ sọc giữ được nét nhẹ nhàng, thanh nhã mà vẫn tạo sự ấn tượng nhất định cho tổng thể trang phục. Áo sơ mi kẻ sọc còn có khả năng hack tuổi rất tốt do thường mang những gam màu tươi mới, sáng sủa. Đây cũng là item mà nàng nào cũng có thể mặc đẹp nên mọi chị em đều nên rinh về ít nhất là một "em".

Áo sơ mi xanh nhạt

Hot không kém gì áo sơ mi trắng chính là áo sơ mi xanh nhạt. Gần như quý cô sành điệu xứ Hàn nào cũng có sẵn một chiếc áo sơ mi xanh pastel trong tủ đồ. Item này tươi tắn, trẻ trung mà cũng rất dễ mix&match. Chị em chỉ cần kết hợp với chân váy trắng, quần âu màu trung tính hay quần shorts là có được vẻ ngoài sành điệu, trendy trong tích tắc.

Áo sơ mi màu be

Áo sơ mi màu be ghi điểm ở sự nhã nhặn và thanh lịch. Mẫu áo này trông cũng khá "tây", chỉ cần mix khéo một chút là outfit sẽ xịn đẹp level max và cực kỳ ăn hình. Dân sành mặc thường mix áo sơ mi màu be với quần đen nhưng để vẻ ngoài thêm phần trẻ trung, tươi mới và trong trẻo, bạn có thể mix áo sơ mi màu be với quần trắng hoặc chân váy trắng.

Áo sơ mi trắng

Dù có trải qua bao mùa Hè thì áo sơ mi trắng vẫn là item chiếm sóng nhiều nhất. Mẫu áo này có kiểu dáng siêu đơn giản, dễ mix đồ nhưng lại có sức mạnh nâng tầm phong cách cực đáng gờm. Cụ thể là chỉ cần mix áo sơ mi trắng tinh tươm với một chiếc quần âu đơn giản, quần jeans hay chân váy suông…, cam đoan là bạn sẽ có ngay một tổng thể trang phục tinh tế, thanh lịch và chẳng kém phần trẻ trung.

Gợi ý những nơi mua áo sơ mi đẹp

Ảnh: Internet

Theo Trí thức trẻ