Xuống dưới -3 độ, một số nơi ở miền Bắc chìm trong băng giá

Đây là mức nhiệt độ thấp nhất và lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, khu vực Mẫu Sơn ghi nhận có băng giá.

Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cho biết trên Thanh Niên, băng giá hình thành trong đêm 7 và rạng sáng 8/1 khi nhiệt độ không khí giảm xuống dưới 0 độ C. Băng giá phủ trắng trên bề mặt các công trình, cây cối, thảm cỏ tại Khu du lịch Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, H.Lộc Bình, Lạng Sơn) đã thu hút nhiều khách du lịch tìm về tham quan, chiêm ngưỡng. Dự báo băng giá sẽ còn tiếp tục duy trì trong những ngày tới khi chịu tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh.

Băng giá tiếp tục phủ trắng trên đỉnh Mẫu Sơn khi nhiệt độ tại đây xuống thấp dưới 0 độ C. Ảnh: Zingnews





Ngoài Mẫu Sơn, băng giá cũng được ghi nhận ở nhiều khu vực núi cao tại các huyện: Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà (Quảng Ninh). Trong đó, tại các xã Đồng Văn, Húc Động (H.Bình Liêu) băng giá xuất hiện với mật độ dày đặc. Còn tại Cao Bằng, băng giá xuất hiện ở khu vực vùng núi phía bắc, tại xã Thành Công (H.Nguyên Bình) khi toàn bộ rừng cây ở đây trắng màu băng giá.

Còn mức nhiệt ghi nhận ở Sapa (Lào Cai) lúc 6h sáng này là 0,3 độ C. Theo phương pháp tính toán cứ lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 0,3 độ C thì mức nhiệt ở Fansipan vào sáng sớm nay có thể là -12 độ C.

Ở đỉnh chùa Đồng thuộc Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh), do nhiệt độ thấp kết hợp cùng mưa, nơi đây xuất hiện hiện tượng băng giá. Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, cho biết trên Zing, từ sáng 8/1, đỉnh chùa Đồng bắt đầu xuất hiện gió giật mạnh. Không khí lạnh kết hợp cùng mưa làm băng giá xuất hiện ở nhiều nơi.

Đỉnh chùa Đồng thuộc Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí) nhiệt độ giảm xuống còn 0 độ C. Ảnh: Zingnews





Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất đo được ở trạm Hà Đông lúc 6h sáng nay là 9,6 độ C. Trong những giờ tới, nếu nhiệt độ tăng không quá nhanh, học sinh các trường mầm non và tiểu học có thể được nghỉ học theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (9/1), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, ngày hôm nay (9/1), bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá; các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Gió Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, gió trên các vùng biển giảm dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ C vĩ Bắc nên vùng biển phía Đông của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lily (th)