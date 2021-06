Xôn xao clip khách ôm vàng bỏ chạy ra khỏi tiệm ở huyện Bình Chánh

Ngày 21-6, mạng xã hội Facebook xôn xao về clip ghi lại cảnh người đàn ông vào tiệm vàng hỏi mua rồi cầm lấy lắc vàng bỏ chạy.

Vụ việc được xác định xảy ra ngày 19-6 ở tiệm vàng K.Y., đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh (TP HCM).

Chủ tiệm vàng K.Y cho biết vào ngày 19-6 có một nam khách hàng khoảng 30 tuổi đi xe máy đến tiệm đặt làm một chiếc lắc tay. Chủ tiệm đồng ý và nói rằng qua dịch mới có thể giao hàng.

Nghe xong người này rời khỏi tiệm vàng và 30 phút sau quay lại chỉ tay vào một chiếc lắc vàng, yêu cầu chủ tiệm cho xem. Vừa nhận lắc vàng, người này cầm lấy, lao ra xe và rú ga bỏ chạy mất hút. Chủ tiệm vàng đuổi theo nhưng không kip.

Ảnh cắt từ clip

Chủ tiệm vàng K.Y. cho biết giá trị chiếc lắc khoảng 16 triệu đồng, loại vàng 18K. Thường ngày tại tiệm vàng có 4 người thân trong gia đình vừa đứng bán vừa trông coi nên chủ tiệm không thuê bảo vệ. Thời điểm xảy ra vụ cướp chỉ có một mình chủ tiệm vàng đứng bán bên trong.

Sau khi xảy ra sự việc, chủ tiệm vàng K.Y., cũng không trình báo công an về vụ cướp, đoạn clip sau đó được đăng lên các hội nhóm kinh doanh vàng bạc để mọi người cùng cảnh giác.

Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết dù nạn nhân không trình báo nhưng do clip gây xôn xao dư luận nên công an sẽ rà soát, ghi nhận thông tin.

Theo Người lao động