Xe tải tông xe máy rồi bốc cháy, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h sáng 22/11 trên đường ven biển qua xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:TL

Vào khoảng thời gian trên, ô tô tải mang BKS 15C-280.55, do anh Vũ Văn Tú (SN 1991, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển đang chạy theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn qua xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38H3-5242, do ông Lê Tử Hán (SN 1968, xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị văng ra, đồng thời cả 2 xe đều bốc cháy dữ dội.

Ông Hán bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.



Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Thịnh Lộc nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Lộc Hà bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tránh ách tắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sơn Nguyễn