Xe KIA Soul "húc" Morning lộn nhào: Khoảnh khắc kinh hãi của tài xế bị nạn

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa phát đi thông báo truy tìm chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 4/4 tại đường Võ Nguyên Giáp (thuộc địa phận thôn Ba Chữ, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội).

Hình ảnh vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội.









Theo đó, khoảng 17h40 ngày 4/4, anh Nguyễn Đình L. (SN 1986, trú tại Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe ô tô KIA Morning BKS 30A-029.95 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, chiều từ Nội Bài hướng đi cầu Nhật Tân. Khi đến đoạn đường trên, xe của anh L. bị 1 xe ô tô con (màu trắng, chưa rõ biển số) đi phía sau cùng chiều đâm vào đuôi xe.

Sau tai nạn, xe ô tô liên quan rời khỏi hiện trường; xe ô tô BKS 30A-029.95 bị hư hỏng nặng.

Công an huyện Đông Anh đề nghị ai là nhân chứng, người biết thông tin và người điều khiển xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên liên hệ với Công an huyện Đông Anh qua số điện thoại: 0984.388.842 hoặc 0336.969.208 (gặp anh Trần Tiến Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Đông Anh) để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe đâm vào đuôi xe của anh L. rất có thể là dòng xe KIA Soul. Chiếc xe này chạy với tốc độ cao, tông thẳng vào đuôi xe KIA Morning, đẩy xe Morning lao vào dải phân cách, lộn nhào.

Khoảnh khắc kinh hãi của tài xế xe Morning

Hai ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế Nguyễn Đình L. vẫn chưa hết choáng váng. Tối 6/4, nằm điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, tài xế này vẫn chưa thể nhớ hết những gì xảy ra với mình chiều hôm đó.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh L. cho biết, anh mua chiếc xe KIA Morning trên từ năm 2013. Hai năm nay, anh sử dụng xe để chạy xe taxi công nghệ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, anh L. vừa chở khách ra sân bay Nội Bài, đang quay về, trên xe chỉ có mình anh. Điều khiển xe chở khách một thời gian, anh khá tuân thủ luật giao thông, ít khi bị xử phạt. Lần này, anh thắt dây an toàn đầy đủ, đi với tốc độ khoảng 60 km/h.

"Lúc đó trời sẩm tối, tôi bật đèn pha nên đèn hậu sáng chứ không phải đèn phanh" - anh L. kể.

Di chuyển đến đoạn đường trên, bất ngờ, xe của anh L. bị xe ô tô đi phía sau tông mạnh vào đuôi.

"Tôi giật mình, không kịp phản ứng, hoàn toàn bị choáng sau đó. Một lúc thì có mấy người đi đường lôi ra, dìu vào cạnh đường." - anh L. nhớ lại.

Sau đó, lực lượng công an có mặt ghi nhận hiện trường. Anh L. được người nhà đến đón đưa đi bệnh viện điều trị. Đến nay, anh vẫn còn đau nhức phần mạn sườn và bả vai; mặt mũi trầy xước.

Theo Dân trí