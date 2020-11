Xe khách lật trên quốc lộ khiến 12 người thương vong có hệ thống phanh thế nào?

UBND huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình) đang phối hợp cùng các địa phương của tỉnh Sơn La tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong.



Theo báo cáo ban đầu, khoảng 1h20 ngày 22/11 trên Quốc lộ 6 (km 118+500, thuộc xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hoà Bình), xe ô tô khách mang biển kiểm soát 20B-009.11 loại giường nằm chở 35 hành khách lưu thông hướng Sơn La đi Hà Nội bất ngờ mất phanh khi đang xuống dốc dẫn đến đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường sau đó tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ lật xe giường nằm 12 người thương vong tại km 118+500 trên Quốc lộ 6, huyện Tân Lạc, Hoà Bình.

Hậu quả khiến anh Lường Văn Mai (SN 1968, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (SN 1991, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La) tử vong tại chỗ. Ngoài ra còn 10 hành khách ngồi trên xe bị thương. Theo thông tin từ UBND huyện Tân Lạc, 10 hành khách này bị chấn thương phần mềm, cơ bản đã ổn định sức khoẻ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông...

Chiếc xe giường nằm bị hư hỏng nặng.

Bộ Công an cũng đề nghị xác định thời gian lái xe của người điều khiển phương tiện, tổ chức giao thông, điều kiện mặt đường lúc xảy ra tai nạn và an toàn kỹ thuật của xe khách giường nằm, nhất là khi di chuyển trên tuyến đường đèo dốc quanh co.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô khách bị tai nạn có biển số đăng ký 20B-009.11, mang nhãn hiệu và số loại: THACO-HYUNDAI HB120SSL, sản xuất năm 2011 tại Việt Nam. Xe có trang bị hệ thống phanh chính là khí nén, hệ thống phanh đỗ: tự hãm tác động trên các bánh xe trục 2. Theo thiết kế, số người tối đa được phép chở trên xe là 2 chỗ ngồi và 38 giường nằm.

Nhiều vật dụng, đồ đạc của hành khách vương vãi khắp nơi.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Một thành viên Á Châu chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ chủ xe ở Tổ 6, phường Quang Vinh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên. Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 1/7/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-05D Thái Nguyên, có thời hạn đến hết ngày 31/12/2020.

Thời điểm chiếc xe khách gặp nạn do tài xế Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú tại Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Còn đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc đỉnh đèo Thung Khe dốc cao, tầm nhìn hạn chế và thường xuyên có sương mù.

Nhật Tân