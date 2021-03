Xe container đâm loạt ô tô rơi xuống vực, 1 người tử vong

Thông tin với P.V VietNamNet tối 20/3, một lãnh đạo UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, gia đình và chính quyền địa phương đang chuẩn bị hậu sự, tiếp nhận thi thể của anh Nguyễn Văn H. (trú Tân Kim, thị trấn Lao Bảo).

Anh H. là một trong 10 nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng do xe container mất lái, đâm liên hoàn khiến nhiều phương tiện rơi xuống vực trên tuyến QL9 đi qua địa bàn xã ĐaKrông (huyện ĐaKrông) vào chiều nay.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

“Thi thể của anh H. đang được xe cứu thương chuyển từ Bệnh viện Trung ương Huế về nhà để lo hậu sự”, vị lãnh đạo này cho biết.

Như tin đã đưa, khoảng 15h chiều nay (20/3), tại km57+600, QL9 đi qua địa bàn xã ĐaKrông xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-312.14 kéo theo rơ móoc 15R-04493 do Trần Văn Đông (SN 1981, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm lái chạy theo hướng cửa khẩu Lao Bảo – Đông Hà.

Một trong số 10 nạn nhân vụ việc đã tử vong tại bệnh viện

Khi đến địa điểm trên, xe container va chạm với xe tải thi công và sửa chữa đường bộ mang BKS 74C-036.96 đang thi công bên đường.

Xe container tiếp tục mất lái, đâm liên tiếp vào 3 ô tô chạy ngược chiều gồm xe ô tô BKS 74A-126.59 do ông Nguyễn Văn B. (SN 1971, trú tại Tân Hợp, Hướng Hoá) cầm lái, trên xe chở 4 người; xe tải BKS 74D-002.16 do ông Lê Văn Q. (SN 1972, trú phường 5, TP Đông Hà) điều khiển, trên xe chở 1 người và xe ô tô BKS 74A-024.65 do Nguyễn Văn H. (trú tại Tân Kim, thị trấn Lao Bảo) cầm lái, trên xe chở 1 người.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 phương tiện bị húc văng xuống vực, 10 người trên các phương tiện bị thương, trong đó có 5 người chấn thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu.

Do bị đa chấn thương và mất nhiều máu, anh H. cùng một nạn nhân nữa được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 21h tối 20/3, anh Nguyễn Văn H. tử vong và được bệnh viện chuyển về cho gia đình lo hậu sự.

Theo Vietnamnet