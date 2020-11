Xác định nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 6 bị tường bao đè tử vong

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây gần 1 tuần tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng (Thái Bình) xảy ra sự việc thương tâm khi em V.T.H (SN 2009, là học sinh lớp 6 trường THCS Phong Châu) đi xe đạp một mình từ hướng trục đường xã về nhà.



Khi đến khu vực bãi vật liệu xây dựng của ông Nguyễn Văn Tỵ (SN 1965, trú tại thôn Khuốc Đông, cùng xã) thì bị tường bao đổ sập đè trúng người và xe đạp khiến nạn nhân ngã ra đường. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa cháu H. đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nên nạn nhân tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền sở tại có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về Công an huyện Đông Hưng cùng cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc





Liên quan đến sự việc trên, đại điện Công an huyện Đông Hưng cho biết, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Văn Kiên (20 tuổi) để làm rõ nguyên nhân bức tường bao đổ, đè chết một bé gái.

Tại cơ quan công an, bước đầu Kiên khai, chiều 22/11, trong quá trình lái máy xúc để xúc đá xây dựng đổ vào xe cải tiến thì gầu xúc va chạm làm đổ bức tường đè em H. khi nạn nhân đang đi xe đạp ngang qua.

Từ thông tin của người dân cùng dữ liệu camera an ninh cửa hàng vật liệu xây dựng Hoa Tỵ (do ông Nguyễn Văn Tỵ, là bố Kiên làm chủ), cơ quan chức năng xác định bức tường đổ do Kiên gây ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy