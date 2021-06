Xác định danh tính tài xế vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với xe tuần tra

Sáng 26/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các đơn vị liên quan giải quyết vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 15h27 ngày 25/6, tại Km6 + 200 Quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Nghè, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 34A - 003.97 do anh Vũ Thành C., sinh năm 1977, trú tại Hoàng Quốc Việt, thành phố Hải Dương điều khiển hướng từ huyện Gia Lộc đi huyện Thanh Miện đã va chạm với xe máy điện (không có biển kiểm soát) do cháu Đ. T. N. L., sinh năm 2007, trú tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc điều khiển hướng ngược chiều chuyển hướng sang đường vào thôn Đươi, xã Đoàn Thượng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu Đ. T. N. L. bị tử vong trên đường đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng. Công an tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Vũ Thành C. xác định, anh này không có nồng độ cồn trong cơ thể.





Khoảnh khắc xảy ra tai nạn thương tâm (ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ tai nạn trên, sáng cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, ô tô biển kiểm soát 34A - 003.97 là xe công vụ của Phòng và người điều khiển xe cũng là cán bộ Phòng này quản lý. Thời điểm xảy ra va chạm, chiếc xe đang trên đường đi làm công vụ bình thường, không truy đuổi xe vi phạm hay người phạm tội.

Sau tai nạn, Phòng CSGT Công an Hải Dương đã chủ động thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nữ sinh xấu số. "Sự cố này không may mắn, chúng tôi rất đau buồn bởi sau một thời gian dài tham gia chống dịch, các cán bộ rất mệt mỏi, nay lại gặp thêm vụ việc này", cán bộ đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương bày tỏ.

Ông Bùi Đức Tòng, Chủ tịch UBND xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc xác nhận, nữ sinh 14 tuổi tử vong là người địa phương. Hiện gia đình đang lo hậu sự cho cháu. "Về nguyên nhân tai nạn, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, chưa thể kết luận ngay được đúng sai do bên nào", lãnh đạo xã Đoàn Thượng cho hay.

Trên Vietnamnet cho hay, vụ việc xảy ra vào gần 16 giờ chiều 25/6 tại QL38, thuộc địa bàn xã Đoàn Thượng, huyện gia Lộc.

Vào thời điểm này, xe công vụ BKS 34A-00397 của Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT chở tổ công tác của đơn vị đi làm nhiệm vụ.

Khi chạy tới địa điểm trên đã đâm trúng một nữ sinh (SN 2007) đi xe đạp điện từ điểm học thêm về nhà. Cú đâm mạnh đã khiến cô gái tử vong tại chỗ.

Được biết, khi xảy ra tai nạn, nữ sinh này đang điều khiển xe đạp điện từ điểm học thêm tiếng Anh về nhà.



