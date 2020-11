Vụ xe U oát lao xuống vực sâu khiến 7 người thương vong: Đình chỉ một đăng kiểm viên

Ngày 20/11, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa có quyết đình đỉnh chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới 1 tháng đối với đăng kiểm viên Trương Đăng Lưu của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang (thuộc Sở GTVT Hà Giang), bắt đầu từ 21/11/2020.



Đáng chú ý, nguyên nhân khiến đăng kiểm viên trên bị đình chỉ do sai sót nghiệp vụ trong việc lập hồ sơ quản lý xe ô tô UAZ biển số 23A-071.95 lao xuống vực ở huyện Đồng Văn, Hà Giang, xảy ra ngày 8/11, làm 3 người thiệt mạng và 4 người khác trên xe thương tích nặng.

Xe U oát biến dạng, nằm dưới vực sâu.





Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, Cục Đăng kiểm VN kiểm tra dữ liệu quản lý kiểm định phương tiện và phát hiện đơn vị đăng kiểm lập dữ liệu sai hồ sơ xe 23A-071.95. Xe được sản xuất, lắp ráp năm 2005 tại Việt Nam, song thông tin trong hồ sơ kiểm định lại là sản xuất năm 1990 tại Nga. Đăng kiểm viên Trương Đăng Lưu là người lập sai hồ sơ và chịu trách nhiệm về việc trên.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 8/11, xe ô tô U oát BKS 23A-071.95 do Sùng Mí Quả (sinh năm 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang) điều khiển, khi đang chở 6 khách người Đà Nẵng từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ để đi xuống sông Nho Quế tham quan thì xảy ra tai nạn, xe rơi xuống vực sâu khoảng 100m.

Khu vực nơi chiếc xe rơi xuống vực sâu 100 mét.





Dữ liệu kiểm định thể hiện, chủ xe theo giấy đăng ký là Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1993, trú tại: Tổ 5 phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Xe được kiểm định lần gần nhất là ngày 7/7/2020 tại Trung tâm đăng kiểm 23-01S Hà Giang, có hạn kiểm định đến 26/1/2021.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, chiếc xe trên không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo Nghị định 10/2020 của Chính phủ. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C do Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang cấp có giá trị đến ngày 14/6/2022. Địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao, đường rất xấu, nhiều đá hộc to lổng chổng.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật chưa thực sự đạt yêu cầu, tại phiên họp tổ cho ý kiến về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) kỳ họp thứ 10 – Quốc hội Khoá XIV, nhiều Đại biểu đề xuất cần quy định chặt chẽ hoạt động của Trung tâm đăng kiểm trong luật cũng như gắn trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm nếu phương tiện gây tai nạn mà lỗi có liên quan đến đăng kiểm. Nhiều Đại biểu cũng chỉ ra tại một số Trung tâm đăng kiểm có tình trạng kiểm định qua loa, ở một số khâu quy trình chưa đạt chất lượng, thậm chí có sự móc nối giữa chủ phương tiện và trung tâm đăng kiểm để bỏ qua lỗi. Việc này dẫn đến cho các phương tiện không đảm bảo an toàn nhưng được dán tem đủ điều kiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

