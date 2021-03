Vụ Thơ Nguyễn đăng tải clip truyền bá mê tín dị đoan khiến cử tri, nhân dân lo lắng

Sáng 25/3, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp.



Theo đó, Báo cáo do ông Trần Thanh Mẫn trình bày nêu rõ: "Cử tri và nhân dân đồng tình với việc dừng tổ chức các lễ hội đầu năm cho phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh".

Vụ việc Youtuber Thơ Nguyễn đăng tải clip có nội dung truyền bá mê tín dị đoan gây bức xúc cho cử tri, nhân dân.

Báo cáo cũng chỉ rõ hàng loạt trường hợp cụ thể được cử tri, nhân dân phản ánh như: Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog, 28 tuổi, trú tại Bắc Giang) liên tục bị Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang xử phạt vì các clip có nội dung phản cảm. Hay ngày 13/11/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử của Bộ Thông tin - truyền thông đã xử phạt hành chính đối với Bùi Xuân Huấn (36 tuổi, quê Yên Bái) vì cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam trên Facebook cá nhân "Huấn hoa hồng". Mới đây nhất là vụ việc chủ kênh Youtube Thơ Nguyễn đăng clip có nội dung bùa ngải, truyền bá mê tín dị đoan vào ngày 25, 27/2/2021 vừa qua.

Ngoài ra trong báo cáo, ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, cử tri và nhân dân đang thể hiện sự lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường còn xảy ra ở một số nơi: Vụ việc đánh bạn tại trường THPT Lang Chánh, Thanh Hóa; vụ việc 2 nữ sinh trường cấp 2 ở Biên Hoà bị nhóm học sinh chặn đường, đánh dã man gây phẫn nộ dư luận; vụ việc nữ sinh cấp II ở thành phố Thanh Hóa đã bị nhóm bạn đánh hội đồng; việc đánh học sinh tại trường THCS Tân Bình, TP Điện Biên Phủ 12/2020...

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn thể hiện sự lo lắng, bức xúc về tình trạng cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo; đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi; khai thác tài nguyên trái phép buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Báo cáo cũng nêu rõ, cử tri và nhân dân đánh giá cao lực lượng công an, các cơ quan tư pháp và chính quyền các cấp về những kết quả trong phòng, chống, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyết liệt trong xử lý các đối tượng, băng nhóm tội phạm, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng, bức xúc về tình trạng cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo; đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi; khai thác tài nguyên trái phép; buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em còn xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong nhân dân.

Đơn cử như vụ việc xâm hại trẻ em tại quận Hà Đông, Hà Nội vào tháng 2/2021; vụ nữ sinh 12 tuổi bị hai thiếu niên thay nhau khống chế hiếp dâm ở Nghệ An; vụ công nhân máy xúc hiếp dâm con gái chủ nhà tại Bắc Kạn; ngày 26/2/2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn sang Trung Quốc...

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, từ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 2.278 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các thành viên của Mặt trận.

Cũng theo ông Mẫn, cử tri và nhân dân đánh giá cao Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới trong hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; hoạt động chất vấn và tranh luận tại các phiên họp.

