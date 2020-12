Vụ thai phụ mất tích: Nỗi khổ của những người trong cuộc

Nỗi khổ của hai người mẹ

Vừa rời bàn mổ, người mẹ trẻ N.T.Đ.T (1990, TP.Pleiku, Gia Lai) đã gặp cú sốc tâm lý khi rơi vào cảnh "màn kịch" của một người phụ nữ xa lạ tại Bắc Ninh. Tuy nhiên, khi thấy dấu hiệu kì lạ nên chị T đã giành lại đứa con còn đỏ hỏn của mình.

Hơn 2 ngày nay, chị T vẫn không khỏi bàng hoàng vì bản thân vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra, chị T. kể, từ khi chị mang bầu 5 tháng thì người chồng đã bỏ đi. Lúc này, chị vừa đi làm và nuôi người mẹ ruột bị bệnh ung thư hơn 25 năm, nên hoàn cảnh rất khó khăn. Vì sợ không có khả năng lo cho đứa con sắp sinh nên chị đã mong muốn tìm được người có điều kiện tốt nuôi.

Chị Th. (áo cam) được thông báo "mất tích" ở Bắc Ninh và thông báo với gia đình đã sinh con ở Gia Lai.

Thế rồi, chị lên mạng xã hội, chia sẻ thông tin muốn người khác nhận nuôi con mình sau khi sinh để con đỡ khổ. Rồi, một người phụ nữ tên Th. đọc được liền liên hệ với chị để xin con. Sau khi hỏi thăm về gia cảnh cùng những lời hứa về tương lai của đứa trẻ thì chị T đã đồng ý.



Những ngày chị T gần sinh, Th. liên tục gọi điện thoại để biết ngày sinh để vào nhận con. Tuy nhiên, chị T. mong muốn sau khi con sinh ra được khoảng một tuần, cứng cáp hơn mới giao cho Th.

Chị T. không ngờ rằng, sau rất nhiều cuộc điện thoại không lay chuyển được mình thì Th. lại bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà của chị. Đến khi chị T. lên nhập viện chờ sinh, Th. làm thủ tục bằng giấy tờ, tất cả đều lấy theo thông tin của Th. nên chị T. lo lắng vì sợ không làm được giấy chứng sinh cho con. Để trấn an tinh thần bà bầu, Th. nói với chị đừng lo vì sẽ có người quen giúp.

Khi "màn kịch" bị lật tẩy...

"Lúc gặp, tôi thấy Th. đi người không và cũng không cầm theo hành lý gì nên tôi cũng thấy thương. Lúc lên nhập viện chờ sinh, tôi có hỏi là chị làm thủ tục bằng giấy tờ của chị hết thì lấy gì em làm giấy chứng sinh thì Th. nói tôi đừng lo, có người quen làm cán bộ nên sau sẽ giúp việc này", chị T gạt nước mắt kể lại.

Tối 5/12, chị T sinh mổ xong và Th vẫn ở ngoài bệnh viện TP.Pleiku (Gia Lai) để chờ bằng được để xin bế đứa trẻ đi. Qua sáng 6/12, người nhà của chị Th. kéo vào làm ầm lên và đòi bế cháu bé đi. Lúc này, Th đã nhờ chị T đừng nói gì với gia đình mình.

Bệnh viện thành phố TP.Pleiku, nơi xảy ra sự việc

"Th. thấy người nhà tới thì nói thầm với tôi là 'chị giúp em, đừng nói gì cả'. Tôi vẫn nghĩ là người nhà mong cháu lắm nên cũng cho bồng bế. Lúc sau, tôi thấy gia đình nhà này có vấn đề, nên mẹ tôi và tôi đã giành lại con. Một người phụ nữ đã la mắng tôi nhưng bảo vệ đã can ngăn. Tôi không hề biết Th. giấu gia đình việc sẩy thai và sắp đặt câu chuyện bị mất tích như vậy. Nếu biết, tôi đã không đồng ý cho Th. nhận con mình nuôi", chị T. kể lại.

Còn mẹ của chị T., ngồi chăm chăm nhìn con gái và cháu ngoại mới sinh mà vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra với gia đình mình, bà kể: "Lúc trưa tôi đang ngồi uống nước ngoài cổng bệnh viện thì có bác sĩ gọi tôi vào bế cháu nhanh. Nghe thấy thế, tôi tức tốc chạy vào thì thấy nhiều người đứng bao quanh phòng bệnh. Sau khi nghe kể sự tình tôi vẫn không tin được. Giờ gia đình có nghèo khổ như thế nào thì cũng quyết nuôi cháu chứ không cho ai nữa".

Như Dân trí đã thông tin, trước đó chị N.T.T.Th (1998, trú huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) là 'thai phụ' được gia đình báo mất tích cách đây 5 ngày trong khi đi khám thai. Sau vài ngày thai phụ Th. lại báo cho gia đình là bản thân sinh con ở Gia Lai. Từ đây, vụ việc đã vỡ lở với nhiều uẩn khúc.

Qua điều tra của công an TP Pleiku xác định, không hề có việc Th. sinh con ở Gia Lai và kết quả điều tra ban đầu cho biết: Vào tháng 9/2019, Th. kết hôn cùng B.T.A (SN 1997). Sau khi kết hôn được một thời gian, Th. có thai và không may bị sảy thai ở tháng thứ 5. Do quá lo sợ bị gia đình phát hiện, Th. giấu sự việc và mang bụng bầu giả nên gia đình chồng không ai hay biết.

Cho đến khi biết thông tin có người có nguyện vọng muốn nhờ người nuôi con, Th. đã liên hệ để xin con nuôi. Theo đó, Th. hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón con.

Ngày 2/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, Th. bắt xe vào để đón cháu bé. Đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Th. gọi điện về cho gia đình và báo đã sinh con ở bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Th. thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc.

